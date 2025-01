Eleitos tomam posse no Entorno e falam sobre promessas de campanha

Jéssica do Premium é a prefeitura de Santo Antônio do Descoberto (GO) - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Os prefeitos e prefeitas eleitos nos 33 municípios da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal (Ride) tomaram posse ontem para o novo mandato, que vai durar até 2028. O empenho do Governo do DF em trabalhar alinhado com os prefeitos das cidades que circundam a unidade federativa buscando desenvolvimento mútuo foi reafirmado pela secretária do Entorno do DF, Caroline Fleury, que compareceu a algumas cerimônias de posse e reforçou a importância deste trabalho e articulação conjunta.

"Temos muitos prefeitos reeleitos com quem já vínhamos construindo uma boa relação e, dos novos, a maioria foi eleita com apoio do governador Ibaneis. A gente já vinha trabalhando muito junto, a questão é dar sequência no que já está sendo feito", destacou Caroline Fleury. "A secretaria é um braço dos prefeitos, é a mão amiga deles que vai levá-los para mais perto do governo de Goiás, do DF e o governo federal. Nós mapeamos onde estão os recursos do governo federal, mapeamos todos os programas sociais e políticas públicas do estado para ampliar na região do Entorno", explicou.

Leia também: Veja quem foram os prefeitos eleitos no Entorno do Distrito Federal

A secretária ressaltou que um dos grandes gargalos da região é a questão da mobilidade. "O que buscamos é a transformação da região, melhoria de vidas. Independentemente de partido, a secretaria vai trabalhar para buscar o que for necessário. Estamos fazendo um trabalho com órgãos internacionais e embaixadas para mostrar que a região é potente e que é possível alavancá-la cada vez mais. Estamos falando de 1,5 milhões de habitantes", ressaltou.

Perspectivas

Eleito para o segundo mandato na prefeitura de Águas Lindas de Goiás, Dr. Lucas Antonietti falou sobre as melhorias já realizadas na cidade e reforçou o compromisso em seguir com as mudanças. "Somos a segunda cidade mais segura do Centro-Oeste com população acima de 100 mil habitantes. Nas décadas passadas, as pessoas tinham medo de vir em Águas Lindas e não queriam nem lote de graça. Agora, as projeções que temos para a cidade são maravilhosas. Eu agradeço o reconhecimento de toda a população", discursou.

Pioneirismo de gênero

Primeira mulher eleita prefeita de Formosa (GO), Simone Ribeiro declarou que vai trabalhar com afinco pelo setor agropecuário. "Valorizaremos os produtores rurais. E os produtores não são só os milionários. Se o senhor ou a senhora tem meio hectare, é um produtor rural. Buscaremos inovação e tecnologia", disse.

Simone ressaltou a boa relação com o DF, enaltecendo a presença do secretário de Agricultura, Rafael Bueno, na cerimônia de posse. "Agradecemos pelas portas do Distrito Federal estarem sempre abertas para nós"

Primeiro mandato

Em cerimônia realizada no ginásio da Escola do Futuro de Goiás Sarah Luísa Lemos Kubitschek de Oliveira, a nova prefeita de Santo Antônio do Descoberto (GO), Jéssica do Premium (União), tomou posse numa solenidade que reuniu autoridades locais, vereadores, lideranças comunitárias e moradores da região.

Ao Correio, ela destacou projetos ligados à infraestrutura como prioridades no mandato. "Temos muitos problemas caros, como águas pluviais, asfaltamento e bairros carentes de infraestrutura básica. Será necessário angariar muitos recursos e trabalhar de perto com parlamentares estaduais e federais para viabilizar essas obras", afirmou.

Jessica também enfatizou que uma de suas primeiras ações será a criação da Secretaria de Alternativas Penais, iniciativa inédita no município. Segundo ela, o objetivo é implementar projetos já bem-sucedidos em outras cidades, ampliando as políticas de reintegração e assistência para pessoas em conflito com a lei. "Pretendemos trabalhar nessa secretaria e trazer mais justiça social e oportunidades a nossa população", explicou.

Continuação

Na Cidade Ocidental (GO), o novo prefeito, Antônio Lima — conhecido como Lulinha — (PP), também tomou posse. Entre as metas, o novo prefeito citou a melhoria do transporte público. Além disso, pretende resolver problemas de limpeza urbana, os quais, segundo ele, exigem a conscientização dos moradores sobre a importância de manter a cidade limpa. "Precisamos educar a população para cuidar da limpeza pública, garantindo um ambiente melhor para todos", ressaltou.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O prefeito também destacou a continuidade e a ampliação das ações do governo anterior. "Nosso objetivo é manter as crianças de 3 a 5 anos na escola e começar a atender a partir dos 2 anos. Ademais, vamos garantir o pleno funcionamento das unidades de saúde, com médicos e farmácias municipais operando a todo vapor", explicou.

Expectativa dos cidadãos

Durante a posse da nova prefeita de São Sebastião, moradores expressaram suas expectativas em relação à gestão. "Espero que ela olhe pela educação. Muitas crianças ainda não têm acesso à creche decente e isso é muito triste", disse Juliana Menezes, 34.

A situação das vias públicas também foi destacada. "Os buracos nas pistas estão em toda parte e deixam o trânsito perigoso. Confio nela, então a gente espera que isso mude agora", comentou Gustavo Barbosa, 27, outro cidadão presente na cerimônia.

Cleiton Primo, 47, enfatizou a importância de acelerar o desenvolvimento do polo da Universidade Estadual de Goiás (UEG) na cidade. "Com o UEG aqui, será possível trazer ensino superior aos cidadãos, beneficiando a cidade como um todo. Esse projeto precisa ser priorizado para fortalecer a educação e oferecer mais oportunidades", destacou.

Estefani Rodrigues, 23, apontou a necessidade de maior atenção aos bairros afastados do centro da cidade. "Alguns bairros estão meio esquecidos, especialmente no que diz respeito às pistas. Os buracos têm impactado muito o dia a dia da população", comentou.

Populações dos municípios da Ride

Abadiânia (GO) — 17.638

Água Fria de Goiás (GO) — 4.991

Águas Lindas de Goiás (GO) — 240.613

Alexânia (GO) — 28.009

Alto Paraíso de Goiás (GO) — 10.936

Alvorada do Norte (GO) — 8.597

Barro Alto (GO) — 10.738

Cabeceiras (GO) — 7.678

Cavalcante (GO) — 9.721

Cidade Ocidental (GO) — 98.963

Cocalzinho de Goiás (GO) — 26.638

Corumbá de Goiás (GO) — 10.714

Cristalina (GO) — 65.705

Flores de Goiás — 14.156

Formosa (GO) — 120.478

Goianésia (GO) — 77.014

Luziânia (GO) — 218.872

Mimoso de Goiás (GO) — 2.633

Niquelândia (GO) — 34.466

Novo Gama (GO) — 107.092

Padre Bernardo (GO) — 36.692

Pirenópolis (GO) — 27.757

Planaltina (GO) — 110.619

Santo Antônio do Descoberto (GO) — 74.614

São João d'Aliança (GO) — 14.757

Simolândia (GO) — 5.693

Valparaíso (GO) — 24.723

Vila Boa (GO) — 4.185

Vila Propício (GO) — 5.982

Arinos (MG) — 17.598

Buritis (MG) — 24.693

Cabeceira Grande (MG) — 6.797

Unaí (MG) — 90.724