Jovem baleado após pisar em pé de traficante tem morte cerebral confirmada

Kauan Galdino Florêncio Pereira teve morte cerebral confirmada pelo Hospital Geral de Nova Iguaçu, na noite de quinta-feira (2/01). O jovem de 18 anos foi baleado na cabeça na quarta-feira (1º/01), após pisar acidentalmente no pé de um traficante durante um baile funk na comunidade São Simão, na Baixada Fluminense.

Uma tia de Kauan, que preferiu não se identificar, disse ao jornal O Globo que o sobrinho era um "menino bom" e "trabalhador".

"Ele passou a virada em casa com a família e depois, de madrugada, foi com o tio e os primos no baile. Lá, por estar muito cheio, pisou sem querer no pé do traficante, que atirou nele na frente de todo mundo. Kauan era um menino bom, educado. Ele não era envolvido com nada e morava a dois minutos do local onde estava acontecendo o baile", disse a tia.

O caso é investigado pela 55ª Delegacia Policial, em Queimados. Segundo a Polícia Civil, policiais fazem diligências para apurar a autoria do crime.