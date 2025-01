PRF prende homem com carro roubado, no Gama, após perseguição

Após ser perseguido por cerca de 20 quilômetros pela BR-060, um homem foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na manhã desta sexta-feira (3/1). O suspeito, que dirigia um carro roubado no Gama na noite anterior, segundo a polícia, desobedeceu uma ordem de parada dos agentes e saiu em disparada pela pista.

A ação policial teve início durante uma ronda no Recanto das Emas, quando a equipe da PRF viu passar o veículo, com características que casavam com as da denúncia de carro roubado. Ao tentar abordar o motorista, ele acelerou em alta velocidade, realizando manobras perigosas como ultrapassagens pela contramão e pelo acostamento, e atingindo até 130 km/h em uma pista simples.

Com o apoio da Polícia Militar (PMDF), os policiais rodoviários conseguiram interceptar o fugitivo. O homem perdeu o controle do automóvel e colidiu com um poste. Ele ainda tentou fugir a pé, mas foi detido pelos policiais.

O preso, com passagens por furto e tráfico, foi encaminhado à 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte), onde foi autuado por receptação de veículo e telefone roubado, além de responder por direção perigosa.