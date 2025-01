Mulher morre atropelada por ônibus de turismo em Taguatinga

Uma mulher morreu na tarde desta segunda-feira (6/01) ao ser atropelada no centro de Taguatinga. O atropelamento aconteceu por volta de 12h40.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A mulher, que tinha 38 anos, foi atropelada por um ônibus de viagens interestadual ao tentar atravessar a via central de Taguatinga.

Leia também: Campo de grama sintética é inaugurado no Recanto das Emas



O Corpo de Bombeiros realizou o atendimento à vítima, que tinha suspeitas de traumatismo crânio encefálico, e foi constatado que ela sofreu uma parada cardiorrespiratória. Equipes do CBMDF tentaram reanimá-la por 60 minutos antes de declarar o óbito.

Leia também: Celina Leão anuncia criação de subsecretaria voltada à saúde mental no DF

As duas vias de rolagem foram interditadas para a realização do atendimento, que contou com apoio aéreo. O local ficou sob os cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal. A identidade da vítima foi preservada.

* Estagiário sob a supervisão de Eduardo Pinho