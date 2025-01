Ministros de Lula relembram 8/1 nas redes sociais: "Brasil abraça a democracia"

Os ministros do governo de Luiz Inácio Lula da Silva utilizaram suas redes socias nesta quarta-feira, 8 de janeiro, para comentar a data, que marca dois anos desde os atos antidemocráticos de 2022.

Camilo Santana, chefe da pasta da Educação, pontuou no X (antigo Twitter) que “todo dia é dia de defender a democracia”. "Neste 8 de janeiro, o Brasil abraça mais uma vez a democracia e o respeito às instituições da nossa República. Todo dia é dia de defender a democracia. Viva o Brasil."

O ministro do Esporte, André Fufuca, por sua vez, afirmou na rede social que a “democracia é inegociável”.

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, também comentou a data no X: "Há dois anos, o Brasil enfrentava um dos ataques mais graves à sua democracia. Esse foi um ataque claro às instituições e uma tentativa falha de destruir o sistema democrático brasileiro. Hoje, seguimos firmes na luta por memória, justiça e pela punição de todos os responsáveis por esse atentado contra o nosso país. Todo dia é dia de defender a democracia. Viva o Brasil e o respeito às nossas instituições!"



Esther Dweck, ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, também publicou uma mensagem em alusão à data. No post, destaca que é necessário “estar vigilante em todo tempo para que a democracia seja preservada”.



Em post parecido, o chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macedo, frisou que, “neste 8 de janeiro, o Brasil abraça mais uma vez a democracia e o respeito às instituições da nossa República”.



Waldez Goes, ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, também relembrou os momentos de terror vividos dois anos atrás. "Assistimos ao ataque mais violento à nossa democracia desde a redemocratização. Mas também vimos a força do povo brasileiro ao rejeitar o ódio e reafirmar seu compromisso com a paz e o respeito às instituições. Que este episódio nos sirva de alerta: nossa democracia é jovem, mas ela é forte porque é defendida por cada um de nós. Seguimos firmes sob a liderança do presidente Lula, por um Brasil mais justo e com menos desigualdades!".

Por fim, Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, publicou um vídeo no X em que resgata "três grandes episódios que ficaram marcados pela minha defesa ao Estado Democrático de Direito, e que permanecem extremamente atuais, para reforçar esse dia histórico para a defesa da democracia brasileira."



Na manhã desta quarta-feira aconteceu a entrega de 21 obras de arte restauradas ao Palácio do Planalto, ato que faz parte de uma série de eventos realizada hoje pelo governo federal em memória dos dois anos dos ataques golpistas de 8 de janeiro, quando bolsonaristas invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes.

