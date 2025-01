Maduro fecha fronteira da Venezuela com o Brasil

Fronteira da Venezuela com o Brasil foi fechada na manhã desta sexta-feira (10/1) por determinação do presidente Nicolás Maduro - (crédito: Divulgação Polícia Militar de Roraima )

A Fronteira de Venezuela com o Brasil, em Pacaraima (RR) está fechada por determinação do governo Venezuelano. A informação é da Polícia Militar de Roraima, que comunicou ao Correio, na manhã desta sexta-feira (10/1), que a Guarda Nacional Bolivariana está realizando o controle da fronteira.

O fechamento da fronteira ocorreu por determinação do presidente Nicolás Maduro em função da posse do presidente para o terceiro mandato. Medida idêntica foi adotada na fronteira com a Colômbia que está fechada e só deve ser reaberta na segunda-feira (13/1).

Segundo o governador de Táchira, as autoridades locais têm conhecimento de uma ‘conspiração internacional’ e as fronteiras foram fechadas para evitar interferências externas na cerimônia de posse de Nicolás Maduro, realizada no começo da tarde desta sexta-feira (10/1).

“Temos informações de uma conspiração internacional para perturbar a paz dos venezuelanos” disse Freddy Bernal, governador do estado fronteiriço de Táchira.

A Polícia Militar de Roraima informou que está monitorando a movimentação em razão da posse presidencial e ressaltou que historicamente, em situações similares, a Venezuela impõe restrições à passagem em seu território pela fronteira em Pacaraima.

Em um vídeo compartilhado pela PMRR com o Correio, é possível ver uma fila de carros na rodovia enquanto um militares fecham a pista.

Veja o vídeo abaixo

O Correio procurou o Itamaraty, o Ministério da Defesa e o Exército Brasileiro, mas ainda não teve retorno.