Sete helicópteros são entregues ao Ibama nesta quinta-feira (16/01)

O Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) recebeu, nesta quinta-feira (16/1), sete novas aeronaves durante uma cerimônia com a presença do presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, e da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. O governo federal investirá R$ 130 milhões anualmente para o uso da frota dos novos helicópteros modelo AW119, o que assegura mais de cinco mil horas de voo por ano.

Segundo o Ibama, o investimento reforça a capacidade do Instituto na fiscalização ambiental, em especial no combate ao garimpo ilegal, ao desmatamento e aos incêndios florestais. A nova frota também funcionará para o monitoramento costeiro e vistorias em empreendimentos com licenciamento ambiental.

O presidente substituto do Ibama, Jair Schmitt, esclareceu que, com os novos helicópteros, a frota aérea do Instituto aumentará em 40%, o que traz uma “maior autonomia e maior capacidade ao Ibama e possibilitará o exercício de atividade de fiscalização ambiental”. “O emprego dessas aeronaves é decisivo em lugares mais remotos, em que, dificilmente, a nossa equipe conseguiria chegar”, argumenta Schmitt.

Durante a cerimônia, a ministra Marina Silva apontou o compromisso do governo do presidente Lula com o meio ambiente e com o combate às mudanças climáticas. “Este governo assumiu o compromisso de retomar e reconstruir a agenda socioambiental brasileira, mas, obviamente, uma coisa é aquilo que a gente anuncia, outra coisa é aquilo que a gente propicia e, desde que a democracia venceu, nós estamos propiciando muitos ganhos”, disse a ministra.

O presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, comentou as mudanças que o Ibama enfrenta desde o ano passado para modernização. “Somente ano passado renovamos a frota terrestre em 30%, estamos trabalhando para a modernização do Instituto”, disse. Agostinho também pontuou para a quantidade de crimes ambientais que o Ibama vem combatendo nos últimos anos. “O ano passado, com todas as dificuldades que tivemos, e não foram poucas, elaboramos mais de 11 mil autos de infração ambiental. Ainda tem gente que diz que temos uma indústria da multa, mas o que temos é uma Indústria de crimes ambientais”, completou o presidente.

Agostinho explicou que, com a nova frota de aeronaves, o objetivo é diminuir os crimes ambientais. “Esse ano, nós temos muita capacidade de enfrentar os incêndios ambientais, os garimpos ilegais, o desmatamento e os crimes contra o meio ambiente. Estamos em outro patamar”, disse.

A gestão da frota está sob responsabilidade da Coordenação de Operações Aéreas (Coaer), unidade especializada vinculada à Diretoria de Proteção Ambiental (Dipro), consolidando a atuação do Ibama como operador aéreo credenciado pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Além disso, o Instituto também investiu em tecnologias de monitoramento remoto, que contam com 163 drones equipados com sensores de alta precisão e operados por 192 profissionais.

*Estagiária sob a supervisão de Renato Souza