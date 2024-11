Livro mostra histórias de mulheres bem-sucedidas nas telecomunicações

Maria Teresa, uma das coautoras, compartilha no livro sua trajetória - (crédito: Arquivo pessoal)

A Livraria da Vila, no Brasília Shopping, será palco do lançamento do livro Mulheres em Telecom — O Poder de uma História, na noite de hoje. A obra — que faz parte da Série Mulheres, da Editora Leader — foi idealizada por Andréia Roma e coordenada por Luciana Tannure. São histórias de 24 mulheres que superaram desafios e conquistaram espaço em um setor ainda predominantemente masculino. Também faz parte da Série Mulheres, da Editora Leader.

Maria Teresa, uma das coautoras, traz na publicação sua trajetória pessoal e profissional. "Recebi o convite da Luciana Tannure, profissional por quem tenho grande admiração. Ela fez uma provocação para que eu compartilhasse um pouco de minha trajetória, com o objetivo de tentar motivar mais mulheres a entrarem no mercado de telecomunicações, setor onde ainda temos baixa participação", relembra.

Para ela, o setor de telecomunicações ainda enfrenta desafios em relação à presença das mulheres, mas grandes conquistas foram feitas nos últimos anos. "Há quatro décadas, éramos poucas em cargos técnicos e de gestão e, por essa razão, tínhamos poucas referências. Quando iniciei minha vida profissional, as mulheres ocupavam principalmente cargos administrativos. Aos poucos, fomos abrindo espaço e mostrando nossa capacidade nas mais diversas áreas. Ainda há um longo caminho a percorrer, mas estamos no rumo certo", avalia.

O livro não apenas celebra as vidas de suas coautoras, mas também busca incentivar novas gerações de mulheres a desbravarem o mercado de telecomunicações e TI. "Quero Inspirar outras mulheres a ingressarem na área; é o grande objetivo desse projeto. Quando tanto se fala em ESG (Environmental, Social and Governance — Ambiental, Social e Governança), igualdade de gênero e equidade nas organizações, é relevante dar voz a mulheres que mostraram ser capazes de atuar num setor predominantemente masculino", afirma Maria Teresa.

Saiba mais

Lançamento do livro Mulheres em Telecom — O poder de uma história

Editora Leader

Idealização Andréia Roma

Coordenação Luciana Tannure

Prefácio Geovana Donella

Lançamento 22/11, às 19h

Local Livraria da Vila

Endereço Brasília Shopping

Preço R$ 79,90