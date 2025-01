Empresário morto em queda de helicóptero era sócio de empresa de apostas

O empresário André Feldman, 50 anos, que morreu na queda de um helicóptero no Morro Tico Tico, em Caieiras, região metropolitana de São Paulo, na quinta-feira (16/1), era sócio da Big Brazil Tecnologia e Loteria S.A., empresa de apostas online, com sede em Americana, interior de São Paulo.

Segundo informações disponibilizadas na Receita Federal, a empresa foi aberta em abril de 2021 e o capital social é de R$ 36 milhões. Conforme o Ministério da Fazenda, a empresa estava autorizada em a ofertar apostas no território nacional.

Feldman também era um dos sócios da C & F Administração de Aeronaves. A principal atividade econômica da empresa era "atividades auxiliares dos transportes aéreos, exceto operação dos aeroportos e campos de aterrissagem", conforme informações disponíveis no site da Receita Federal. O capital social é de oito milhões de reais. Inclusive, aeronave que caiu estava no nome da empresa. O helicóptero é um EC 130 B4, foi fabricado 2001 e adquirido pela empresa em 2023.

Além do empresário, Juliana Elisa Alves Maria Feldman, de 49 anos, esposa de Feldman, também morreu no local. A aeronave, com piloto, o casal e a filha de 11 anos, saiu da capital na noite de quinta-feira (16) com destino a Americana, no interior do Estado. O piloto da aeronave e menina foram resgatados com vida e encaminhados ao Hospital das Clínicas.

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, lamentou a morte do casal, por meio de uma publicação nas redes sociais. "Recebi com tristeza a notícia da morte do casal André e Juliana Feldman, vítimas de uma queda de helicóptero na grande São Paulo. Dois americanenses que se despedem de maneira trágica e que deixarão um legado de trabalho, dedicação e amizade".

Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de SP, também se solidarizou com familiares e amigos das vítimas. "Infelizmente começamos o dia com a triste notícia da morte de um casal vítima da queda de um helicóptero na noite de ontem na região de Caieiras. Meus sentimentos a familiares e amigos neste momento.”, escreveu Tarcísio em um post no X (antigo Twitter).