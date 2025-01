Apresentador do ‘Cidade alerta’, Luiz Bacci não trabalha mais para a Record

O jornalista e apresentador Luiz Bacci, conhecido por comandar o programa Cidade alerta desde 2017, anunciou a saída da Record, onde trabalhou por 15 anos. De acordo com Bacci, ele deixaria a emissora em março, com o fim do contrato, mas a decisão foi adiantada e oficializada em um acordo comum na noite desta sexta-feira (17/1).