4 pessoas estão desaparecidas após balsa bater em casas flutuantes

As buscas pelos quatro desaparecidos após a colisão entre uma balsa e duas casas flutuantes em Manicoré, no interior do Amazonas, continuam neste sábado (18/01). Segundo o G1 Amazonas, os desaparecidos são uma mãe de 22 anos e os os filhos dela de 1, 2 e 4 anos.

A operação para localizar uma mulher e as três crianças envolve a Marinha, a Defesa Civil e as polícias Civil e Militar do município.

Leia também: Destroços de avião desaparecido são encontrados no Amazonas

A Prefeitura de Manicoré disse que colocou a equipe de governo em estado de alerta para oferecer o suporte necessário às equipes de busca e para garantir a responsabilização dos envolvidos. O incidente ocorreu na sexta-feira (17/01).



Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Infelizmente, um empurrador com um comboio de balsas colidiu com um flutuante às margens do rio Madeira, resultando no desaparecimento de uma mulher e três crianças. A administração municipal já notificou a Marinha do Brasil, por meio da Agência Fluvial de Humaitá, que informou ter sido acionada para conduzir as operações de busca no local", afirmou a Prefeitura.