Grupo vendeu 800 toneladas de carne que esteve submersa na enchente do RS, diz polícia

A Polícia Civil do Rio de Janeiro realizou nesta quarta-feira (22/1) uma operação contra um grupo criminoso que comercializou carne imprópria para o consumo. Os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados, no município de Três Rios. Ao todo, quatro pessoas foram presas em flagrante durante as diligências.

Segundo as investigações, que contaram com o apoio da Delegacia do Consumidor do Rio Grande do Sul, os sócios de uma empresa aproveitaram-se da tragédia climática que assolou o estado gaúcho e adquiriram 800 toneladas de carne bovina estragada, que ficou submersa em Porto Alegre. Eles alegavam que a intenção era a fabricação de ração animal.

No entanto, segundo a Polícia Civil, o grupo vendeu a carne para outras empresas, obtendo lucro de mais de 1.000% e colocando em risco consumidores de todo o Brasil.

Os investigados podem responder pelos crimes de associação criminosa, receptação, adulteração e corrupção de alimentos.