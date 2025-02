Leia a carta que brasileiros enviaram à bispa Mariann Budde, que desafiou Trump

Um grupo de brasileiros enviou uma carta à bispa Bispa Mariann Budde, que pediu à Donald Trump que tivesse misericórida de imigrantes e pessoas de todos os gêneros e orientações sexuais. (vídeo abaixo) A declaração da bispa chamou atenção do mundo e figurou como um dos momentos mais constragedores do mandato de Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos — até agora.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Na carta, os brasileiros agradecem o apoio da bispa às causas de promoção da segurança à todas as pessoas e se dizem alegres com 'a mensagem que alimenta a esperança de todos'. Eles também elogiam a postura da bispa que se levantou contra o mandato que, segundo o grupo, será de profundo retrocesso aos direitos humanos.

Leia também: Governo Trump prende imigrantes ilegais em casa e comunidade reage

A carta escrita em inglês foi traduzida pelo Correio. (Veja a tradução abaixo)

Grupo de brasileiros encaminhou carta em apoio à bispa que enfrentou Trump no dia da posse (foto: Divulgação 'Mulheres de Fé por Justiça e Direitos do Brasil e apoiadores')





Tradução feita pelo Correio

Para: Querida Bispa Mariann Budde

Washington National Cathedral - Episcopal Church (Igreja Episcopal) Washington, EUA

De: Mulheres de Fé por Justiça e Direitos do Brasil e apoiadores

Brasil, 23 de janeiro de 2025

Querida irmã Bispa Mariann,



"Nós somos um grupo brasileiro composto por pessoas de diversas denominações. Somos leigos, mulheres consagradas, ministros ordenados, pastores, diáconos, bispos, catequistas e missionários, sacerdotes, reverendos, agentes pastorais, professores, docentes, profissionais de diferentes setores e estudantes.

Ouvimos sua homilia, proferida em 21 de janeiro de 2025, no serviço inaugural de oração do presidente Donald Trump.

Alegramo-nos com sua mensagem tão oportuna, que alimenta nossa esperança. Não é necessário detalharmos os temores e incertezas que este mandato governamental nos traz e representa. Temos plena consciência de que serão anos de profundos retrocessos, especialmente no que diz respeito aos direitos humanos, sexuais e reprodutivos, políticos, sociais, econômicos, culturais, religiosos e ambientais.

Estamos entrando em uma era em que os estados são capturados por grandes corporações, guiadas unicamente por seus interesses. Essas organizações não estão interessadas em proteger o bem comum.

Por essa razão, sua homilia, proclamada e amplamente difundida, trouxe-nos ânimo e coragem. Agradecemos por ser uma profetisa e por se dirigir a homens que se apresentam como senhores do mundo, portadores de uma cultura de desprezo que ameaça nossa humanidade e todas as espécies. Da mesma forma, obrigada por orar por pessoas gays, lésbicas e transgêneras que temem por suas vidas. Agradecemos também por interceder pelos imigrantes, apátridas e refugiados, impactados por projetos racistas e colonialistas.

Alegramo-nos por estarmos em comunhão e acreditamos que a verdadeira unidade é possível. Esta unidade só pode se tornar realidade através de comunidades compostas por pessoas iguais e diversas.

Receba nosso abraço e saiba que estamos orando por você, por todos os povos e pela socio-biodiversidade impactada pelos projetos políticos e econômicos de morte."

Veja o vídeo com o momento em que a bispa pede à Trump clemência pelos imigrantes e LGTs

A carta foi assinada por 535 pessoas, entre religiosos, filósofos, artistas, acadêmicos e membros da sociedade civil.

Confira a lista de assinaturas:

1. Abadias Pereira - Professora aposentada e Catequista.

2. Adelaide Klein- liderança comunitária leiga,da ICAR

3. Adriana Feiden- Leiga, Curitiba-PR

4. Agentes de Pastoral Negros do Brasil

5. Alberto Feiden - Pastoral Popular Luterana - IECLB - Corumbá, MS

6. Alceu José Facco filoso e teólogo na luta popular do Paraná estou junto nesta luta

7. Aldi Roldão leigo, ICAR, Psicólogo, Mestre em Psicologia Social e do Trabalho,

doutorando em Direitos Humanos e Cidadania na Universidade de Brasília-UNB

8. Alexandre Boing - Rede Nacional de Grupos Católicos LGBT+.

9. Alexandre Elias de Carvalho, catequista.

10. Allan Krahn, pastor luterano aposentado. Luterano, IECLB. São Leopoldo, RS.

11. Altemir Labes. Pastor da IECLB e Diretor Geral da ABEFI

12. Alzira dos Reis Silva, presbítera ± Igreja Presbiteriana Unida do Brasil

13. Alzirinha Rocha de Souza , Observatório Eclesial Brasil OEB

14. Amélia Teixeira Serrão professora Filosofia, Cidade de Manaus

15. Ana Amélia e Francisco Maride Souza Lima - cristãos

16. Ana Beatriz Dias Pinto, Teóloga. Professora no curso de Bacharelado em Teologia

da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), no Studium Theologicum

Claretiano e na Faculdade São Basílio Magno em Curitiba ± BRASIL

17. Ana Carolina Oliveira da Silva, cristã.

18. Ana Carolina Paranhos Assunção - Teóloga e Mestranda em Teologia pelas

Faculdades EST, São Leopoldo/RS. Membra da Igreja Evangélica de Confissão

Luterana no Brasil, Paróquia de Confissão Luterana em Rio Possmoser, Santa Maria

de Jetibá/ES.

19. Ana Claudia Figueroa - Teóloga Queer, contabilista.

20. Ana Claudia Pessoa, educadora Popular, escritora, membro da Associação dos

Missionários/as do Campo e da Comissão de Justiça e Paz

21. Ana da Conceição Martins- leiga, católica - membro das Comunidades de Vida Cristã

CVX Brasil - Rio de Janeiro.

22. Ana Fusinato, Irmã Catequista Franciscana, Curitiba, PR.

23. Ana Helena AnGUHDR0$%PRYLPHQWRGRVDWLQJLGRV«GLRFHVHGH&RODWLQD(6

24. Ana Isa dos Reis Costella - Pastora na Igreja Evangélica de Confissão Luterana no

Brasil e Coordenadora de Liturgia na IECLB.

25. Ana Luiza Knaak Geppert- Teóloga, membra da IECLB, Novo Xingu - RS

26. Ana Rosa Fernandes Costa, Presbítera da Igreja Presbiteriana Unida de Caetité BA

27. Anderson Bráz Pastoral da Comunicação Paróquia Mãe e Rainha-JD Panamericano

-SP

28. Andreia Gonçalves dos Santos - professora - leiga - São Paulo Brasil

29. Andréia Rossignoli Silva, leiga, católica, catequista da Paróquia Imaculada

Conceição. Também orientadora Social. Varginha /Minas Gerais.

30. Anete Roese - teóloga, psicóloga - Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil

31. Angela Corrêa - Rio de Janeiro - professora - pastoral social

32. Angela Maria de Paula andrade., teóloga, Funcionária pública, Aposentada. Minas

gerais Brasil

33. Ângela Maria Ferreira da Silva, leiga, Comunidade Cristã Divina Ruah, Recife,

Pernambuco.

34. Angelica Tostes, teóloga feminista inferfé e coordenadora de cursos no Centro

Ecumênico de Serviços à Evangelização e Educação Popular.

35. Antonia Vilani Fernandes Guimarães, leiga Católica da Arquidiocese de Fortaleza

36. APROFFESP Associação dos Professores e Professoras de Filosofia e Filósofos e

Filósofas do Estado de São Paulo - presidente Selma Leite.

37. Armando Paulo Toniolo - psicólogo, São Carlos, SP.

38. Arthur Cavalcante, Deão da Catedral Anglicana de São Paulo

39. Bárbara Aguiar - Vice-presidenta da Aliança de Batistas do Brasil -ABB,

Articuladora do Coletivo Vozes Marias- Coordenadora da Pastoral de Mulheres

Pastora Helivete Ribeiro da I Igreja Batista dos Bultrins

40. Bárbara Bucker doutora em teologia Sistemática pela PUC/RJ e mestrado em

Teologia da Vida Religiosa - CLARETIANU

41. Bárbara tr, religiosa mercedária da Caridade. Doutora em teologia Sistemática e

teologia da Vida Religiosa, Rio de Janeiro

42. Bartolomeu Honorato -Igreja Episcopal Anglicana do Brasil - João Pessoa (PB)

43. Beatriz Gross ± Teóloga ± Rio de Janeiro.

44. Beatryz de Almeida Alcantara, Paróquia Nossa Senhora das Graças, catequista e

coordenadora de grupo de jovens. Sarandi- PR.

45. Benedito de Queiroz Alcântara-Diocese Católica de Macapá- professor AmapáAmazônia.

46. Bispa Magda Guedes Pereira - presidenta do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs

do Brasil - Bispa da Diocese Anglicana do Paraná

47. Bispo Cézar Fernandes Alves - Diocese Anglicana de São Paulo, Igreja Episcopal

Anglicana do Brasil

48. Bispo Emérito Almir Santos - Igreja Episcopal Anglicana

49. Cacilene Nobre - Pastora Missionária - IPU/IEPP/PCUSA

50. Carla Suzana Kruger - pastora IECLB

51. Carla Teixeira - Professora Universitária - Pernambuco.

52. Carla Vilma Jandrey, diácona da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil

53. Carlos Caldas, pastor presbiteriano (IPB), professor no Programa de Pós-graduação

em Ciências da Religião da PUC Minas (Belo Horizonte)

54. Carlos Eduardo Santos Nascimento, filósofo clínico, membro do Movimento de

Amizade sem Fronteiras. Feira de Santana, BA.

55. Carlos Garcia da Costa, Administrador, Espirita Cardecista

56. Carlos Humberto Campos, Sociólogo e voluntário da Cáritas brasileira.

57. Carlos Luiz Ulrich - pastor emérito da IECLB

58. Carmen Da Poian ± psicanalista

59. Carmen Etel Alves Gomes. Meridional. Presidente da camara clerical e laica da

IEAB.

60. Carmen Michel - Pastora da IECLB

61. Carolina Bezerra de Souza, Teóloga, Doutora em Ciências da Religião, professora

de Teologia na Faculdades EST, Batista, São Leopoldo - RS

62. Carolina Mureb Santos - religiosa católica, mestra em Teologia Moral

63. Celia Pereira da Silva Queiroz

64. Celia Soares de Sousa, cristã leiga e teóloga

65. Celso Pinto Carias, teólogo católico, Duque de Caxias, RJ

66. Cesar Kuzma. Teólogo leigo, católico. Professor de Teologia da PUCPR, Curitiba,

Brasil

67. Cesar Reis, Arquiteto, Umbandista - Caçapava, SP Brasil

68. Ciclamio Leite Barreto, Professor, Magistério Superior, UFRN, Natal

69. Cira Maria Gassen Kaufmann, professora estadual aposentada- diretora do 18 núcleo

do CPERS/ sindicato

70. Clara Varjão Schettini - Pesquisadora das histórias das

71. Clarice Fátima Dal Médico - Professora, militante popular, sindical e pastoral -

ICAR.

72. Claudete Beise Ulrich - professora no Programa de Pós-Graduação Doutorado e

Mestrado Profissional em Ciências das Religiões-FUV; pastora voluntária da Igreja

Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB)

73. Claudete Ribeiro de Araújo, dirigente da Casa de Oração de umbanda de Maria

Santíssima

74. Claudia Clemente Advogada e Mediadora de Conflitos

75. Cláudia Regina de Santana Silva - SAR - Serviço de Assistência Rural e Urbano,

CEBI - Centro de Estudos Bíblicos e PJMP - Pastoral da Juventude do Meio Popular.

76. Claudio de Oliveira Ribeiro - pastor metodista

77. Cláudio Geraldo de Souza Cassimiro Membro das COMUNIDADES DE VIDA

CRISTÃ/ CVX Brasil Católico São Paulo

78. Claudio Jacinto da Silva - Leigo da Igreja Católica Apostólica Romana.

79. Clovis Erly Rodrigues, Bispo emérito Igreja Episcopal Anglicana do Brasil

80. Conceição Rosa de Lima - Leiga católica

81. Confissão Luterana em Belo Horizonte

82. Conselho de Leigos da Arquidiocese de São Paulo - CLASP

83. Crislaine Mayra Lopes Pereira, leiga, estudante e participante de movimentos sociais.

84. Cristiane Bueno da Rosa, Pedagoga, Brasil

85. Cristiane Correia Monteiro - presbítera, Igreja Presbiteriana Unida do Brasil ( IPU

Brasília)

86. Cristina Scherer, Pastora e Teóloga, IECLB

87. Dalmi Alves Alcantara - Professor, Filósofo e apoiador das causas sociais e

humanitárias - Goiânia, GO, Brasil

88. Daniel do Amaral, pastor da Igreja Presbiteriana Unida de Brasília

89. Daniel Seidel, Católico, secretário executivo da CBJP - Comissão Brasileira Justiça

e Paz e coordenador da Rede Eclesial Justiça e Paz da Pátria Grande (América Latina

e Caribe)

90. Davina Valentim da Silva - 82 anos - São Bernardo do Campo - SP - Católica da

Teologia da Libertação, Ecumênica

91. Dayana Domingues Eugenio Ramos - Historiadora, Socióloga e Educadora, uma

ativista Agnóstica/ Minas Gerais.

92. Débora Machado - Arquiteta - Psol Ipiranga - São Paulo / Movimento Usina

Ecocultural

93. Débora Pupo. Doutoranda em Teologia - Pontifícia Universidade Católica, Curitiba

94. Deise Regina Badotti Bastos leiga, católica, doutoranda em teologia pela PUCPR

95. Demaicon Schmidt Peter - Mestrando em Teologia- Coordenador Nacional da

Pastoral Popular Luterana -PPL da Igreja Evangélica de Confissão Luterana TV no

Brasil- IECLB

96. Denise Pires dos Santos, teóloga , facilitadora das Escolas de Perdão e Reconciliação

de Bogotá (Fundacion para lá Reconciliacion) , com formação pela PUC em Justiça

Restaurativa e Mediação de Conflitos. RJ.

97. Deputado Professor Cleiton - Assembleia Legislativa de Minas Gerais - líder do

Partido Verde.

98. Diác Itamar Elzio da Silva - Diocese de S. J. Dos Pinhais - PR. ICAR.

99. Diác. Rodrigo Dias - Igreja Católica ( escritor teólogo)

100. Diácono Amauri Dias de Moura, do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs de

Minas Gerais (CONIC-MG), Fórum Inter-religioso de BH e da Comissão

Arquidiocesana de Ecumenismo e Diálogo Inter-religioso da Arquidiocese de Belo

Horizonte/MG da Católica Apostólica Romana.

101. Diácono Bernardo Rangel Tura, Médico, Pastoral da AIDS, coletivos

Resistência Diaconal e Diáconos pela Vida

102. Dionata Rodrigues de Oliveira, Diácono da IECLB, Doutor em Teologia.

103. Dirceu Frederico Júnior. Igreja Católica Apostólica Romana; Marília / SP.

104. Dom Dilvano Westenhofer Brum (Agostinho de Jesus) - IAB: Igreja

Anglicana do Brasil (Rio Grande do Sul). dilvanoanglicano@gmail.com

105. Dom Limacêdo Antonio da Silva, Bispo da Diocese de Afogados da

Ingazeira, Afogados da Ingazeira-PE

106. Domingos José Machado Neto. Diácono Arq. Rio de Janeiro - Voluntário da

Associação Amigos de Betânia (ASAB).

107. Doris kieslich Cavalcante catequista emérita da IECLB, voluntária

108. Dorismeire Almeida de Vasconcelos, leiga, ativista socioambiental, Ordem

Franciscana Secular. DF

109. Dr. Jean Carlos Berwaldt - Teólogo (IECLB)

110. Dr. Marcus Vinicius de Souza Nunes, Professor, Filósofo, Psicanalista -

Diocese Meridional, IEAB.

111. Dra. MaMarileda Baggio

112. ECIDO FLORENCIO DA SILVA pelotas, RS, Cristão!

113. Edebrande Cavalieri, Professor Titular da Universidade Federal do Espírito

Santo

114. Edelcio Serafim Ottaviani, presbítero da Arquidiocese de São Paulo.

115. Edelson Soler, Grupo de Ação Pastoral da Diversidade (GAPD SP) e Rede

Nacional de Grupos Católicos LGBT+

116. Edivaldo José Bortoleto - Leigo Católico e Professor sol da Justiça, Cabo

Frio, RJ

117. Ednéa Martins Ornella, cristã católica, doutora em Teologia, professora

independente de Teologia, pesquisadora na área bíblica e em diversidade sexual.

118. Ednéa Martins Ornella, cristã católica, doutora em Teologia, professora

independente de Teologia, pesquisadora na área bíblica e em diversidade sexual.

119. Edson Gonçalves Pelagalo Oliveira Silva, Coordenador do Movimento

Internacional Nós Somos a Igreja - São Paulo (We Are Church)

120. Eduardo Nischespois Scorsatto, cristão, arquiteto e urbanista, doutorando na

Universidade de São Paulo

121. Eduardo Paysan Gomes - Leigo. Advogado. Especialista em Direitos

Humanos e Mestre em Serviço Social - Professor - Educador Social - membro da

Aliança Nacional LGBTI+, UNALGBT, Gay Latino e PSOL-Recife/PE.

122. Edward Guimarães, teólogo leigo na luta pelos direitos fundamentais

123. Elenita Maria Dias de Sousa Aguiar - Profa. UESPI/PI

124. Eliana Bellini Rolemberg, socióloga, militante dos direitos humanos,

luterana, membro da Comunidade da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no

Brasil, em Salvador, Bahia

125. Eliana Maria França Carneiro - Centro Loyola de Fé e Vultura -GOIÂNIA

Brasil.

126. Elis Regina Tybusch Coordenadora Catequese. Curitiba /PR

127. Elisabete Pereira - Mulher negra evangélica, Mestranda em Estudos

Interdisciplinares sobre Mulheres, Gênero e Feminismo - UFBA; Coordenadora do

Movimento Social de Mulheres Evangélicas do Brasil - MOSMEB.

128. Ellen Claudia Centini, cristã, advogada, assessora da PJ diocese de

Guarulhos, facilitadora no Grupo de Aprofundamento Bíblico - Bíblia e Arqueologia.

129. Emilio Voigt, Pastor IECLB, Joinville, SC

130. Ernesto Lazara Sienna. Teólogo Leigo Catolico. Professor de Teologia da

PUCPR Curitiba PR.

131. Ery Jardim, Teólogo, Pesquisador em Educação

132. Eugenia Maria Scheer, psicólogo, coordenadora do grupo de apoio ao luto,

comunidade São José, Fragata, Pelotas, RS

133. Eugênio Aragão, ex-Ministro da Justiça, governo da Presidenta Dilma

Rousseff.

134. Evaniza Rodrigues, militante da União Nacional por Moradia Popular e da

Pastoral da Moradia e Favelas

135. Everardo Bezerra e Silva Filho, leigo católico, colaborador voluntário do

Centro Magis Inaciano de Juventude - CIJ, membro da Pré-CVX Fortaleza, CE.

136. Fábio da Costa Sotero, leigo, Arquiteto e Urbanista, membro CVX, grupo

Diversidade Católica Rio de Janeiro.

137. Fabio F

138. Fabio Fonseca do Nascimento (Meste em Ciências da Religião pela

Universidade Metodista de São Paulo (Umesp).

139. Fábio P. Belli, Professor, Católico, membro CVX

140. Fabíola Medeiros, Religiosa, Católica Romana

141. Fabrício César Moura Barbosa - OFS - Teresina/PI

142. Fabrício Veliq - Doutor em Teologia, leigo, membro da Igreja Metodista.

143. Faustino Teixeira, professor aposentado da Universidade Federal de Juiz de

Fora - MG.

144. Felipe Milani - Ministro Religioso da Igreja Evangélica de Confissão

Luterana no Brasil.

145. Fernanda Rodrigues da Silva, leiga anglicana - Diocese Meridional, IEAB.

146. Fernando Marques Junior - brasileiro, membro da Igreja Presbiteriana Unida

em Brasília (IPU-BsB)

147. Fernando Teixeira Rodrigues Barbosa Júnior Diocese Anglicana do Rio de

Janeiro - membro do Movimento negro do Rio de Janeiro, Graduando em Teologia -

Unigranrio/ Afya

148. Flabio Fraga - leigo cristão católico de Juiz de Fora - Brasil

149. Fonseca do Nascimento (Dou

150. Franciele Vanessa Sander teóloga feminista, pastora da Igreja Evangélica de

Confissão Luterana no Brasil.

151. Francis Cardoso de Avelar, leigo e membro da Rede Nacional de Católicos

LGBT+.

152. Francisca Leila de Queiroz, Leiga católica da Arquidiocese de Fortaleza

153. Francisco Adilson Da Silva - Diácono Permanente da Arquidiocese de NatalRN

154. Francisco de Aquino Júnior - presbítero da Igreja Católica Romana (diocese

de Limoeiro do Norte - CE)

155. Frei Armando Mariani, OFM de Porto Alegre

156. Frei Betto, escritor, Brasil

157. Frei Edmilson de Oliveira, OP

158. Frei Eduardo Faria - Arcebispo Primaz Igreja Anglicana do Brasil - Juiz de

Fora - Professor de Direito e militante

159. Frei Gilberto Teixeira da Silveira, Franciscanos de Santa Maria dos Anjos -

Belisário - Minas Gerais - Brasil

160. Frei Ildo Perondi, OFMCap, Curitiba PR

161. Frei Marcelo Alves, op

162. Gabriela Alves dos Santos Rocha, pastora, Igreja Presbiteriana Unida

163. Gian Luca Cavallaro, Pastor da Igreja da Comunidade Metropolitana de

Lisboa

164. Gilda Maria de A. R. B. Carvalho - leiga, católica, membro das Comunidades

de Vida Cristã do Brasil - CVX

165. Giovanni Livio - católico - movimento nacional Fe e Política, Vitória ES

166. Glaucia Ferreira Lima de Brito - Pastoral de Moradia e Favelas Rio de Janeiro

- RJ

167. Graciela Chamorro, Teóloga da IECLB, Professora Aposentada de História

Indígena da UFGD

168. Graciete Augusta da Silva - Coordenadora da Arquidiocese do Rio de Janeiro

da Pastoral da Criança.

169. Graciete Augusta da Silva Coordenadora

170. Graciete Augusta Silva - leiga Rio de Janeiro da Pastoral da Criança.

171. Graziela Rodrigues Ramos -leiga católica - São Paulo - Brasil

172. Grupo Fé e Política pe. João Chribbin, Rio de Janeiro/RJ.

173. Guilherme Fulgêncio de Medeiros professor aposentado da UFRN Brasil

174. Günter Bayerl Padilha pastor da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no

Brasil

175. Gustavo Cunha Boldrini, jornalista, catequista e membro do ministério de

música Neumann de Almeida Santos. de São Paulo.

176. Gustavo de Mello - Asses. Jurídico, militante social da saúde.

177. Haidi Jarschel, pastora luterana, teóloga ecofeminista

178. Haroldo André Garcia/ Handré Garcia- Prof. Dr. em Literatura, Cultura e

Contemporaneidade (PUC- Rio), especialista em Gênero e Sexualidade, Pastor

Associado da Igreja da Comunidade Metropolitana do Río de Janeiro (ICM Río).

179. Haroldo Reimer, pastor emérito da IECLB, Professor dos Programas de Pós

Graduação em História da Universidade Estadual de Goiás

180. Helena Berger - integrante da Comissão de Promoção da Dignidade Humana

da Arquidiocese de Vitória, membra leiga da IECLB

181. Heloiza Helena Costa Pinto, professora

182. Hervig Buhler - pastor IECLB

183. Humberto Limborço ± catequista católico em Varginha/MG

184. Iane Deodato, professora, leiga, católica, São Paulo jo

185. Iara Moraes Campos Terapeuta católica

186. Igrejas da Comunidade Metropolitana do Brasil

187. Ilzi Link, membra leiga Comunidade Bom Pastor, Esteio/RS - IECLB.

188. Ingrid de Oliveira Lemos - professora de Artes IFRJ e Pedro II e doutoranda

UFF - ex-catequista Paróquia Nossa Senhora Mãe da Divina Providência - Rio de

Janeiro/RJ

189. Ir. Aíla Luzia Pinheiro de Andrade. Teóloga católica. Professora na

Universidade Católica de Pernambuco - Brasil

190. Ir. Aline Bianca Ferreira Salsani, Irmãs de São Paulo de Chartres. Itapira.

191. Ir. Guilherme Felipe Santos Rocha - Pequena Obra da Divina Providência,

Orionitas.

192. Ir. M. Antonieta Bruscato, religiosa

193. Ir. Maria Heloísa Helena Bento, SND. Congregação de Nossa Senhora

194. Ir.Ana Célia Gomes . Dominicananas de S.José

195. Irene Ortlieb G. Cascais, católica leiga, DF

196. Ires Helfensteler - Pastora em. IECLB

197. Irmã Dirce Gomes da Silva - Religiosa da Congregação das Irmãs de Cristo

Pastor.

198. Irmã Maria Vieira Coordenadora Diocesana da Animação Bíblicocatequética, Diocese de Umuarama, Religiosa e psicóloga

199. Irmã Whilma Catolos, religiosa-missionária, Irmãs de SaoyPaulo de Chartres,

Arquidiocese de Campinas, SP

200. Ismael Tressmann - musicista e linguista luterano

201. Itamar Lages. EnfermeirSanitarista, Professor da UPE.

202. Ivanete de Almeida Pires - IPU

203. Ivanete Maria da Silva, Igreja Episcopal Anglicana. Araranguá SC

204. Ivenise Teresinha Gonzaga Santinon, teologa feminista, TeoMulher.

205. Ivo Fiorotti, leigo católico, licenciado em Teologia, Mestre em Memória

Social e animador eclesial.

206. Ivo Lesbaupin - cristão leigo, sociólogo, ISER Assessoria

207. Ivone Gebara - filósofa e teóloga cristã ecofeminista.

208. Ivoni Richter Reimer, professora do Programa de Pós Graduação em Ciências

da Religião (PUC Goiás), pastora emérita da IECLB

209. Izabeth Aparecida Perin da Silveira (Professora e mestre em Educação)

210. Izalene Tiene - Grupo de Mulheres na Periferia de Campinas SP

211. Jaci Kieslich, professora aposentada luterana

212. Jaci Souza Candiotto, Filósofa e Teóloga- Curitiba- Pr- Brasil.

213. Jacqueline da Silva Dutra - leiga - Diocese Anglicana de Pelotas/RS-Brasil

214. Jaider Batista da Silva, anglicano

215. Jandira Keppi pastora emérita da IECLB

216. Janne Rose Rodrigues Soares, Natal/RN- Brasil. Servidora Pública

Aposentada.

217. Javi Kirslich

218. Jefferson Eduardo dos Santos

219. Jerfferson Amorim de Souza - padre jesuíta.

220. Joaçara Tschá - IECLB

221. Joana Darc Ferreira de Lima de Menezes ,Católica ,Assistente Social -

REPAM - BRASIL - Belém Pará

222. João Marcos da Silva, Teólogo e Doutor em Ciências da Religião

223. João Victor da Fonseca Oliveira - Rede Nacional de Grupos Católicos

LGBT+. Historiador e Professor.

224. Jorge Alexandre Alves - Leigo católico, sociólogo e professor do IFRJ,

militante do movimento de fé e política do RJ. Rio de Janeiro - RJ

225. Jorge Dumer, Pastor Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil

226. Joscimar Souza Silva, professor

227. José Domingos Bragheto presbítero da Igreja Católica Apostólica Romana

(Arquidiocese de São Paulo)

228. José Eduardo Sesso, presbítero, Diocese de Piracicaba - SP

229. José Luiz da Silva Junior, Diácono da Arquidiocese de Curitiba, e Mestrando

em Teologia da PUCPR

230. José Mateus Ferreira Lourenço - Membro da Coordenação do MOPA -

Movimento Pastoral LGBT Marielle Franco da Paróquia Nossa Senhora do Carmo

em Ber São Paulo

231. Jose Monteiro do Nascimento Júnior - Professor da Rede. Pública de EnsinoNatal/ RN, Mestre em Ensino de História, Estudante de Direito e Leigo - Catolico

Romano.

232. José Nazareno Cardeal Fonteles - professor aposentado da UFPI, um ativista

cristão.

233. José Roberto da Silva Vidal. Ativista Ambiental do Fridays For Future Map

Solidarity. #FFFMapSolidarity. #Fridaysforfuture. Cachoeiro de Itapemirim.

234. Joseane de Sousa Rocha - agnóstica, Tutora educacional

235. Josileide Santos - Aliança de Batistas do Brasil e Conselho Nacional de

Igrejas Cristãs do Brasil

236. Juliana Francine Caetano - Leiga Igreja Católica

237. Juliana Maria Fontoura Galline, leiga e comunicadora.

238. Karen Colares, ministra na Comunidade Cristã Êxodo em Belo Horizonte/

MG, Doutora em Teologia da Práxis. Teóloga feminista.

239. Karin Glufke - Leiga da IECLB, bancária

240. Katia Mara Neumann de Almeida Santos. Teóloga. Cristã católica.

Guarulhos, São Paulo.

241. Leandro Lousada Cury - jornalista e agente de pastoral católico

242. Leila Gomes Apolinário - Igreja Católica Apostólica Romana - secretária

administrativa do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil

243. Léo Rossetti - Historiador, Professor. Pastor Associado da Igreja da

Comunidade Metropolitana do Rio de Janeiro (ICM Rio)

244. Leonardo Boff teólogo

245. Leonardo Lucian Dall'Osto, Presbítero católico é mestre em Teologia.

246. Leticia de Souza Silva, Pastora Leiga, Igreja da Comunidade Metropolitana

Sol da Justiça ( Cabo Frio, RJ), coordenadora nacional de expansão no Brasil -

Programa Florescer

247. Leu Cruz, cristã, educadora, escritora, produtora, coordenadora de

comunidade

248. Lori Altmann - Pastora emérita da IECLB, Antropóloga, integrante da

Pastoral Popular Luterana.

249. Louraini Christmann, Pastora emérita da IECLB, integrante da Pastoral

Popular Luterana.

250. Lucas Barbo Bomsa - Historiador e acólito na Catedral Anglicana de S.

Tiago, Curitiba (PR)

251. Lucas Duarte. Leigo católico, agente de Pastoral Carcerária, leigo católico.

252. Lucas Lins - Juventude Franciscana do Brasil (JUFRA) / SINFRAJUPE

253. Lucas Oliveria Colucio, presbítero da Igreja Presbiteriana Unida do Brasil,

tesoureiro CONIC e assessor CLAI Brasil.

254. Lucinara de Souza Linck, professora na Fundação Escola Técnica Liberato

Salzano Vieira da Cunha em Novo Hamburgo/RS.

255. Lucinara de Souza Linck, professora na Fundação Escola Técnica Liberato

Salzano Vieira da Cunha em Novo Hamburgo/RS.

256. Luis Alberto de Mendonça Sabanay - Pastor presbiteriano, Núcleo de Estudos

Religiosos da Fundação Perseu Abramo e Assessor Nacional da Secretaria de

Movimentos Populares e Políticas Setoriais do Partido dos Trabalhadores.

257. Luís Henrique Alves Pinto -

258. Luiz Alberto França Alves, assistente social e pedagogo e integrante da Rede

de Diaconia da IECLB.

259. Luiz Angelo Fortuna - Diácono Permanente da Arquidiocese de São Paulo,

Teólogo

260. Luiz Eduardo Vaelos da Silva, IEAB

261. Luiz Longuini. Pastor Presbiteriano.

262. Luiz Mardos Cavalcante - leigo oficial de justiça aposentado

263. Lusmarina Campos Garcia, teóloga e pastora luterana, doutora em direito.

264. Machado - Professor, Historiador, Franciscano Secular e apoiador das Causas

sociais e humanitárias - Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

265. Magali do Nascimento Cunha, leiga, membro da Igreja Metodista no Brasil,

pesquisadora em Religião e Política, jornalista.

266. Magali do Nascimento Cunha, leiga, membro da Igreja Metodista no Brasil,

pesquisadora em Religião e Política, jornalista.

267. Magna Regina Dantas - católica Natal RN

268. Maise Silva - Coletivo de Mulheres Políticas Públicas e Sociedade (MUPPS

)

269. Malena Andrade Silva - Psicóloga, leiga, católica, participante das Pastorais

Sociais em Blumenau/SC, participante da equipe de coordenação nacional da

Pastoral da Sobriedade.

270. Manfredo Oliveira, professor de filosofia do PPG da Universidade Federal do

Ceará

271. Marcelino Modelski, josefino de Murialdo

272. Marcelino Modelski, Religioso

273. Marcelino Pinheiro Beatto Junior - Estudante, membro da Igreja Evangélica

de Confissão Luterana no Brasil/IECLB - Paróquia de Cascavel/PR e membro da

coordenação Nacional da Pastoral Popular Luterana - PPL.

274. Marcelino Pinheiro Beatto Junior - Estudante, membro da Igreja Evangélica

de Confissão Luterana no Brasil/IECLB - Paróquia de Cascavel/PR e membro da

coordenação Nacional da Pastoral Popular Luterana - PPL.

275. Marcelo Barros - teólogo e assessor de movimentos populares Maria Helena

Arrochellas - Centro Alceu Amoroso Lima para a Liberdade/CAALL

276. Marcelo Ribeiro da Costa- CVX - Santa Rita do Sapucaí MG

277. Marcia Blasi. Pastora da IECLB. Professora da graduação e pós-graduação

em Teologia na Faculdades EST.

278. Márcia Herbertz - Mestra em Direitos Humanos - IECLB - Três de Maio/RS

279. Marcia M. Miranda teóloga fundadora do Centro de defesa dos direitos

humanos de Petrópolis.

280. Márcia Maria de Oliveira - Universidade Federal de Roraima - Programa de

Pós Graduação em Sociedade e Fronteiras

281. Marcia Ponce - Secretaria Regional da Caritas Brasileira Regional Paraná

282. Marco Antonio Dias Rodriguez, Vice-Ministro Nacional da OFS do Brasil,

Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

283. Marcos Antônio da Silva - pastor da Paróquia dos Apóstolos em JoinvilleSC - IECLB, mestre em Psicologia Social Comunitária

284. Marcos Pedroso Mateus, presbítero da Igreja Presbiteriana Independente do

Brasil

285. Marcus Tullius, cristão leigo católico, filósofo e comunicador social,

pesquisador em comunicação e religião.

286. Marga Janete Stroher, Teóloga feminista da Igreja Evangélica de Confissão

Luterana no Brasil

287. Maria Antonia Branco de Castro - Paróquia Santo Antonio do Parolin -

Curitiba - Pr

288. Maria Aparecida Alves - Pedagoga- Montes Claros/MG.

289. Maria Cecília Domezi

290. Maria Clara Bingemer, teóloga, professora da PUC-Rio

291. Maria Conceição Costa. Psicóloga e pesquisadora - Coordenadora Geral da

Articulação Nacional de Psicólogas(os) Negras(os) e Pesquisadoras(res) -

ANPSINEP

292. Maria Cristina

293. Maria Dalva Martins Alves, catequista paróquia São Gonçalo de Amarante,

Diocese de Campanha MG, Brasil

294. Maria de Jesus Moreno Filha, diaconisa da Igreja da Comunidade

Metropolitana 360 - Sandra Araújo dos Santos - Irmãs de Notre Dame de Namur -

Brasil

295. Maria de Lourdes Andrade Araújo, cristã ecumênica, São Paulo, Brasil,

professora, editora de livros, jornalista.

296. maria de Lourdes Igreja Católica- Belo Horizonte.

297. Maria do Rozário Cláudio -Religiosa da congregação das irmãs do Sagrado

Coração de Jesus,

298. Maria do Socorro da Costa Machado - professora, membro do Colegiado do

curso Pedagogia-CCECA/UESPI- Estado do Piauí.

299. Maria Goreti Teixeira - missionária de Jesus Crucificado

300. Maria Helena Arrochellas - Centro Alceu Amoroso Lima para a

Liberdade/CAALL

301. Maria Heloisa Martins da Rosa, Antropóloga- católica

302. Maria Honorina dos Santos Araújo -Cvx Natal Rn - Professora aposentada.

303. Maria Inês da Costa Carvalho de Jesus - leiga psicóloga, agente de Pastoral

304. Maria Inês de Castro Millen - teóloga leiga

305. Maria Ioneide Araújo, professora de Geografia aposentada Articulação da

Pastoral da Ecologia Integral do Brasil

306. Maria José Coelho (Ministra Nacional da Ordem Franciscana Secular OFS

do Brasil);

307. Maria Paula Bastos

308. Maria Telma Scandelari Bussmann, Curitiba PR Brasil

309. Maria Teresa Bustamante Teixeira, professora da Universidade Federal de

Juiz de Fora, MG

310. Maria Zelia Castilho Rogedo, Ordem Franciscana Secular, MG. Igreja

Católica Romana

311. MariaDores Carvalho,Leiga Professora Aposentada, Especialista em

Espiritualidade Cristã,Estudante de Teologia

312. Mariana Bellato de Souza Kneip, advogada

313. Marie Krahn. Professora Faculdades EST. IECLB. São Leopoldo, RS.

314. Marilane Mendes Moura - Teóloga Leiga - Católica - Belo Horizonte/MG

315. MARILDA VAREJÃO, JORNALISTA CAAL - CENTRO ALCEU

AMORISO LIMA PARA A LIBERDADE

316. Marina Aparecida Oliveira dos Santos Correa - pesquisadora em Ciências da

Religião. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC/SP.

317. Marinez Rosa dos Santos Bassotto, bispa Diocesana da Diocese Anglicana da

Amazônia e Bispa Primaz da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil

318. Marion Freitag. Pastora emérita da IECLB

319. Marise Engel Sacht - Leiga - IECLB - Paróquia dos Apóstolos - Joinville -

SC

320. Marli Brun, Pastora da IECLB (Igreja Evangélica de Confissão Luterana no

Brasi, Professora na Faculdades EST

321. Marly Schiavini - Igreja Católica

322. Marta Maria Soares de Camargo, leiga católica, participante da Pastoral Fé e

Política da Arquidiocese de São Paulo

323. Mary Rute Gomes Esperandio - Programa de Pós-Graduação em

Teologia/Programa de Pós-Graduação em Bioética - Pontifícia Universidade

Católica do Paraná - PUCPR.

324. Maurício de Oliveira Filho, ateu, Mestre em Ciências da Religião.

325. Mauro Alves, Médico - RJ

326. Mayra Caroliny de Oliveira Santos, Secretária Fraterna (Presidente) da

Juventude Franciscana do Brasil (JUFRA).

327. Medoro de Souza, presbítero da Diocese de Valença RJ.

328. Mercy Maria dos Santos Soares - vice-presidente do CNLB Arquidiocese de

Manaus

329. Meriglei Borges Simim - Bispa da IEAB- Diocese Anglicana de Pelotas

330. Michelle Amanda Motta, feminista, assistente social (ProUni), especialista

em Filosofia política, IFIBE, mestra em serviço social, UFSC, teóloga, membro da

Igreja Presbiteriana do Brasil há 30 anos e coordenadora do NePT/SC, MOSMEB.

331. Moema Miranda, Serviço Inter franciscano de Justiça Paz e Ecologia,

Sinfrajupe.

332. Moema Rodrigues Muricy - Conferência Nacional dos Institutos Seculares

do Brasil

333. Moema Viezzer, leiga cristã - socióloga e educadora popular ecofeminista,

Brasil

334. Mônica Francisco, pastora da Comunidade Apostólica Gileade

335. Mônica Nogueira de Souza, psicóloga, professora aposentada e membro do

Movimento dos Focolares, participante do grupo Ecumênico

336. Monika Maier, Catequista e Pedagoga. Igreja Evangélica de Confissão

Luterana no Brasil

337. Movimento dos Atingidos por Barragens

338. Mulheres na religião cristã. Celso Mello. Professor, Barra Mansa, RJ.

Católico

339. Murilo Araújo, jornalista e ativista LGBTQIA+, membro da Rede Nacional

de Grupos Católicos LGBT+

340. Mylena de Cássia Pereira - Leiga Igreja Católica

341. Myriam Aldana Vargas. Ativista por justiça reprodutiva.

342. Naira Pinheiro dos Santos- Revista Mandrágora- Batista- Montpellier- França

343. Naira Pinheiro dos Santos- Revista Mandrágora- Batista- MontpellierFrança

344. Neli Maske -Teóloga mestre - IECLB

345. Nelson bison, são paulo

346. Nelson Kilpp, Pastor Emérito da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no

Brasil- IECLB, Salvador, Bahia

347. Nelson Teixeira Cidadania

348. Nilde Rosatto, pedagogia, leiga católica - Aparecida de Goiânia GO - Brasil

349. Nivia Ivette Nuñez de la Paz. Anglicana, Teóloga e Filósofa.

350. Nixon Marques Chaves V. Silva, professor, leigo católico.

351. Noeli Gomes dos Santos da Igreja Anglicana

352. Noeme de Matos Wirth Pastora Metodista, mestre em Ciências da Religião

353. Odete Liber de A.Adriano - Doutoranda Faculdades EST, Reverenda da

Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, DARJ, Vila Velha-ES.

354. Oiolanda Moreira da Costa, Professora, Membro do Conselho de Leigos

Regional Leste 3 e Conselho de Leigos diocesano, Sooretama/ES

355. Oldair Pena Presbítero - IGREJA EPISCOPAL ANGLICANA DO BRASIL

Paróquia Jesus de Nazaré - Natal - RN

356. Pra. Adriana Carla Alves e Silva (Primeira Igreja Batista de Bultrins

/Evangélicxs pela Diversidade

357. P. Ms. Luzaoir Adilson Lenz- paróquia de Confissão Luterana em Medianeira

-PR

358. Pa Camila Oliver, pastora da Igreja Batista Nazareth. Presidente da Aliança

de Batistas do Brasil. Professora da Universidade do Estado da Bahia (UNEB).

359. Pa. Mara Sandra Parlow, teóloga ecofeminista, pastora na Igreja Evangélica

de Confissão Luterana no Brasil - IECLB

360. Padre Almir Roberto Borges - Igreja Católica Apostólica Romana;

Missionário Claretiano; Membro da Rede Nacional de Grupos Católicos LGBT+.

361. Padre Elias Wolff - Igreja Católica Romana - Pontifícia Universidade

Católica do Paraná, Curitiba.

362. Padre Erly Avelino Guillen, Assessor eclesiástico da Past da Criança do

Estado de São, pároco da Paróquia Sagrada Família Região episcopal Brasilândia.

363. Padre Ezael Juliatto,Paróquia São José, Região Episcopal Brasilândia,

Arquidiocese de São Paulo

364. Padre Fernando Gross - Professor Centro Cristão de Estudos Judaicos

365. Padre Flávio Lazzarin - CPT-MA

366. Padre Ivanil Pereira da Silva, Diocese de Umuarama-PR, Pároco da Pe

Paróquia Santa Rita de Cássia, Cianorte -PR.

367. Padre José Aécio Cordeiro da Silva Paróquia São José (Perus) Decanato São

Barnabé - Região Episcopal Brasilandia Arquidiocese de São Paulo Animador da

Pastoral Carcerária regional

368. Padre José Carlos Spinola, Paróquia Santo Alberto Magno, Região episcopal

Lapa, Arquidiocese de São Paulo

369. Padre José Domingos Bragheto, Região Brasilândia, diocese de São Paulo

370. Padre José Donizeti de Oliveira, sacerdote católico apostotico romano,

psicólogo, Itirapina - Diocese de São Carlos - SPWashington Lima dos Santos,

membro da Ordem Franciscana Secular (OFS), pesquisador em Direitos Humanos

(UFMG)

371. Padre José Donizeti de Oliveira, sacerdote católico apostotico romano,

psicólogo, Itirapina - Diocese de São Carlos - SPWashington Lima dos Santos,

membro da Ordem Franciscana Secular (OFS), pesquisador em Direitos Humanos

(UFMG)

372. Padre Sales Conceição de Melo Nogueira, CS

373. Padre Valdir F Gambin, Arqu Poa RS

374. Pamella Barbosa Silva - Teóloga, Mestra em Bíblia, leiga da Igreja Católica

Romana, membra da Rede Nacional de Grupos Católicos LGBT+ e da Rede

Brasileira de Teólogas.

375. Pantanal (Guadakan), Fronteira Brasil-Bolivia-Paraguai, Corumbá MS.

376. Pastor Átila Augusto dos Santos

377. Pastor Emérito Inácio Lemke, Igreja Evangélica de Confissão Luterana no

Brasil

378. Pastor Roberto Ervino Zwetsch, professor associado de Faculdades EST,

membro suplente da CN da PPL.

379. Pastor Teobaldo Witter - Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil

380. Pastora Anelise Lengler Abentroth - pastora emérita da IECLB.

381. Pastora Cibele Kuss, Teóloga Feminista e Pastora Luterana (IECLB)

382. Pastora Elisabet Lieven- IECLB

383. Pastora Romi Márcia Bencke ± secretária geral ± Conselho Nacional de

Igrejas Cristãs do Brasil - Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil

(IECLB)

384. Pastora Valéria Cristina Vilhena, Mulheres EIG- Evangélicas pela Igualdade

de Gênero

385. Pastora Wall Moraes da Ruah (Waldicéia de Moraes Teixeira da Silva),

Professora, Teóloga, Presidenta de Honra da Aliança de Negras e Negros

Evangélicos do Brasil (ANNEB); Pastoral de Direitos Humanos da Igreja Cristã de

Brasília (PDH-ICB), Distrito Federal, Brasil.

386. Patricia Guernelli Palazzo Tsai, OP

387. Paulo Alberto Bastos Junior , coordenador da Pastoral do Povo da Rua -

Arquidiocese de Curitiba.

388. Paulo Celso Nogueira Fontão - Médico, Católico, Doutorando em Teologia

na PUC-PR.

389. Paulo Maldos - Psicólogo - Centro de Assessoria e Apoio a Iniciativas Sociais

- CAIS

390. Paulo Maldos - Psicólogo - Secretário Executivo do Centro de Assessoria e

Apoio a Iniciativas Sociais - CAIS - Brasília, DF

391. Paulo Sérgio Vaillant (Presbítero ICAR-VITÓRIA-ES

392. Pb. Gisselli Demonier Possatto - IPU

393. Pe Ozanan Vicente Carrara - Paróquia Santa Cruz - diocese de Barra do

Piraí/Volta Redonda/Rio de Janeiro e professor associado da Universidade Federal

Fluminense

394. Pe. Joaquim Parrón, Missionário Redentorista. Santuário do Perpétuo

Socorro - Curitiba - PR - Brasil

395. Pe. José Fábio Marques de Santana, SM - (Congregação Não Romana: Servos

GH0DULD3iURFRGD,JUHMD6DQW¶$QDH6mR-RUJH3DWRV- PB) - Secretário Estadual

de Formação CTB-PB.

396. Pe. Luís Antônio Caon - Florianópolis - Santa Catarina - Brasil

397. Pe. Mário De Carli, diocese de Ruy Barbosa -Bahia

398. Pe. Miguel Martins Filho sj - Centro Cultural de Brasília, Brasil

399. Pe. Valdir F Gambia, caRs

400. Pe. Valdir F Gambin Arqu Poa RS

401. Pe.Valdir F Gambia, caRs

402. Pedro Ergnaldo Gontijo - Universidade de Brasília.

403. Pedro Henrique Correia Silva Moreira. Leigo católico. Arquidiocese de

Pouso Alegre/MG.

404. Pepita Buendía Gómez, Socióloga

405. Pepita Buendía Gómez. Socióloga

406. Perla Cabral Duarte Doneda - Rede Brasileira de Teólogas/RBT

407. Pr. Rick Souza ± Pastor Associado da ICM ± Igreja da Comunidade

Metropolitana Sol da Justiça, em Cabo Frio ± Rio de Janeiro - Brasil

408. Pra. Sara Cardoso Cavalcante Bezerra - pastora voluntária na

CCNEI(Comunidade Cristã Nova Esperança) Fortaleza - Ceará - Igreja

Inclusiva/Afirmativa, formada no Rhema Brasil e 3° semestre de teologia na UNIDA

de Vitória - ES.

409. Presidente das Moças da Ala Setúbal de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos

dos Últimos Dias. Membra do Cactos-Unicap e do Mandrágora-Netmal.

410. Prof. Anísio Guilherme da Fonseca (Anísio Guató), Indígena Filho do

Território Guadakan, auto declarado Povo Guató, Canoeiros do

411. Prof. Pe. Edelcio Ottaviani - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.

412. Professora, Teóloga, Pastora Wall Moraes da Ruah (Waldicéia de Moraes

Teixeira da Silva), Presidenta de Honra da Aliança de Negras e Negros Evangélicos

do Brasil (ANNEB) Pastoral de Direitos Humanos da Igreja Cristã de Brasília (PDHICB), Distrito Federal, Brasil

413. Rafael Cavalcante Paulino - Ministro Leigo - Diocese Anglicana do Recife.

414. Rafaela Corso Kutzke - Leiga

415. Raimunda Cilene da Silva Bastos. Pastora da Igreja Presbiteriana Unida

416. Raquel Matoso, professora,

417. Regene Lamb - Pastora Emérita da IECLB.

418. Rejane Solange Link, membra leiga Comunidade Bom Pastor, Esteio/RS -

IECLB e ativa na Pastoral Popular Luterana-PPL.

419. Renan II de Pinheiro e Pereira, advogado, escritor, cultor de Mariologia,

agente de pastoral e membro da Associação de devotos de Maria Auxiliadora -

ADMA.

420. Renato Almeida de Oliveira - filósofo, leigo católico, catequista. Fortaleza -

Ceará

421. Renato Cirillo, Reverendo da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil - Diocese

Anglicana de São Paulo e Professor da SEDUC SP. Ministro voluntário do Ponto

Missionário Santo Anselmo em Guararapes - SP.

422. Renato Kuntzer - Pastor da IECLB e membro da coordenação nacional da

Pastoral Popular Luterana (PPL)

423. Rev. André Tadeu de Oliveira

424. Rev. Benedito Leite de Souza Júnior (Irmão Oscar Romero, Anamchara

Fellowship, Caruaru - Pernambuco)

425. Rev. Bruno Bravo Duarte - Igreja Anglicana do Brasil e YouTuber

426. Rev. Cláudio da Chaga Soares, pastor da COMUNA (Igreja Presbiteriana

Unida)

427. Rev. Dr Odair Pedroso Mateus, Former Deputy General Secretary of the

World Council of Churches

428. Rev. Francisco Benedito Leite - Moderador da Igreja Presbiteriana Unida do

Brasil

429. Rev. José Rômulo de Magalhães Filho - Ministro Jubilado da IPIB, Pastor da

Igreja Presbiteriana Unida do Salvador - BA

430. Rev. Luiz Gustavo Silva, pastor da Igreja da Comunidade Metropolitana do

Rio de Janeiro (ICM Rio).

431. Rev. Marcelo da Silva Carneiro, pastor da IADLA, São Paulo.

432. Rev. Marcelo Leandro Garcia de Castro, IPU/CLAI Brasil, Secretário de

Assuntos Inter-religiosos e Ecumênicos da IPU e Tesoureiro do CLAI Brasil

433. Rev. Morôni Azevedo Vasconcellos - Secretário da Diocese Anglicana do

Rio de Janeiro - Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. URI (CC Claudia Maria) -

Movimento Inter-religioso da Zona Oeste (MIR-ZO)

434. Rev. Nilo Silva Junior - Comunidade Reconciliação Joinville - Igreja

Episcopal Anglicana do Brasil.

435. Rev. Paulo Roberto Pedrozo Rocha (pastor presbiteriano)

436. Rev. Wallace Mariano da Silva, IPIB, menbro da FTL, Guarapari, ES.

437. Rev.Cristiano Valério Moreira - Coordenador Geral das Igrejas da

Comunidade Metropolitana para o Brasil

438. 5HYD6XH¶+HOOHQ0RQWHLURGH0DWRV- Reverenda na Igreja Presbiteriana do

Brasil, Associada da EIG - Evangélicas pela Igualdade de Gênero, biblista e Doutora

em Ciências da Religião - São Bernardo do Campo/SP

439. Revda Bianca Daébs Seixas Almeida - Igreja Episcopal Anglicana do Brasil

e Coordenadoria Ecumênica de Serviço - CESE

440. Revda. Ana Ester, teóloga queer

441. Revda. Eliene Amorim dos Santos, Comunidade Cristã Divina Ruah, São

Leopoldo, Rio Grande do Sul

442. Revdo Dr Daniel Rangel Cabral. professor de filosofia e teologia e diálogos

interreligioso, DARJ-IEAB

443. Revdo. Antonio Amaro do Nascimento Filho, Comunidade Cristã Divina

Ruah, Recife, Pernambuco

444. Revdo. Tadeu Santos, Reitor da Paróquia de São João - DASP, Igreja

Episcopal Anglicana do Brasil - Doutorando PUCPR.

445. Reverenda Lilian Conceição da Silva, Comunidade Cristã Divina Ruah,

Recife, Pernambuco.

446. Reverenda Sônia Gomes Mota - Pastora da Igreja Presbiteriana Unida do

Brasil, Salvador-Ba

447. Reverenda Tatiana Ribeiro - Dea da Catedral Anglicana de Brasilia - Igreja

Episcopal Anglicana do Brasil

448. Reverenda Valéria Aparecida da Silva - Reitora da Paróquia Anglicana de

Cristo Rei, cidade de Registro - Presidenta do Conselho Diocesano - DASP - Igreja

Episcopal Anglicana do Brasil.

449. Reverendo Alexandro Ferreira de Melo.

450. Reverendo Bruno Luiz Teles de Almeida IEAB - Paróquia Anglicana do Bom

Pastor- Salvador- Bahia

451. Reverendo Cláudio Márcio Rebouças da Silva/ Igreja Presbiteriana Unida em

Maria Muritiba-BA.

452. Reverendo LUCIANO ALVES CAMPELO, Pároco da Paróquia Santíssima

Trindade - Ilhéus/BA, IGREJA ANGLICANA DO BRASIL.

453. Roberta Lee Spires católica, irmã de Notre Dame de Namur dos USA

servindo em Brasil Oiapoque, AP

454. Roberta Rocha Neves - Gestora Ambiental - ICM Cabo Frio, RJ

455. Roberto Almendra de Almeida - Católico

456. Roberto de castro pereira Educador Guarulhos sp

457. Roberto Ervino Zwetsch, pastor luterano (IECLB) e da PPL, Pastoral Popular

Luterana

458. Roberto Malvezzi. Leigo católico.

459. Roberto Puerari Porto Alegre Engenheiro

460. Rodrigo José de Carvalho, Professor, Católico.

461. Rodrigo Mendes Pereira, um dos fundadores da Comunidade Diversidade e

Fé da Diocese de Jundiaí e assessor de associações Cáritas. Jundiaí -SP.

462. Ronald Henrique Leal Acipreste, psicólogo e católico leigo - Brasília/DF

463. Ronan Lima - evangélico, pastor batista, escritor, Movimento Negro

Evangélico RJ

464. Ronan Machado, Filosofo, Igreja de

465. RosanDGH)iWLPD3HGURVR6ROGDWHOOL«3DVWRUDOFDUFHUiULD«6mR3DXOR

466. Rosane Philippsen, teóloga mestra, liderança na IECLB.

467. Rosane Pletsch, pastora da IECLB- Igreja Evangélica de Confissão Luterana

no Brasil

468. Rosângela Francischini - Profa. Estudante IEB/USP

469. Rosely Cerqueira de Oliveira, membro da Igreja Presbiteriana Unida de

Brasilia

470. Rosemary Fernandes da Costa, Teóloga, Rio de Janeiro

471. Rosilene Wansetto - socióloga, feminista e educadora popular, São

Paulo/Brasil

472. Rosileny A.S. Schwantes - Doutora em Ciências da Religião, Psicóloga e

professora universitária do Centro Universitário São Camilo - São Paulo - SP

473. Rozana Maria Figueiredo Tavares Assalin- Mãe, Catequista, Professora -

Três Pontas, MG - terra do beato Padre Vitor, primeiro padre negro do Brasil.

474. Rudolf von Sinner - Pastor da IECLB e professor de Teologia (PUCPR)

475. Sales Conceição de Melo Nogueira, CS

476. Salette Aquino - membro da Iniciativa das Religiões Unidas ± URI

477. Samuel Luzeiro Lucena de Medeiros - Arqueólogo do Estado do Amazonas.

Doutorando em História pela Universidade Federal do Amazonas. Leigo da

Comunidade Anglicana de Manaus, Diocese Anglicana da Amazônia, Igreja

Episcopal Anglicana do Brasil.

478. Sandra Duarte de Souza - PUC-Goiás

479. Sandra Ramalhoso- Igreja Católica - Pessoa com deficiência.

480. Sarah Silva Telles - professora no Programa de Pós-Graduação Doutorado e

Mestrado Profissional em Ciências das Religiões-FUV; pastora voluntária da Igreja

Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB)

481. Sarah Silva Telles, leiga cristã - socióloga, aposentada da PUC-Rio de Janeiro

482. Selma Maria da Silva - Pastoral Afro Rio de Janeiro.

483. Selma Maria da Silva - Pastoral Afro Rio de Janeiro.

484. Sidnei Rosa Christiano Konig, Igreja Episcopal Anglica, Araranguá SC .

485. Silvana Borchardt Felberg. Liderança comunitária na IECLB. Professora na

rede pública. Espigão do Oeste - Rondônia

486. Silvana Suaiden. Teóloga cristã / católica, professora e sindicalista

487. Silvia Kreuz - Grupo MAMI Mães de Amor Incondicional.

488. Simone Aparecida Preciozo Figliolino - radialista comunicadora - Rádio

Comunitária Cantareira FM

489. Simone Engel Voigt, diácona da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no

Brasil

490. Sister Kathleen Clare AF - Anamchara Fellowship

491. Sofia Burakowski - Leiga, publicitária - Fazenda Rio Grande/PR.

492. Solange Cervera Faria - leiga católica - Pastoral da Moradia da Arquidiocese

de São Paulo.

493. Sônia Gomes de Oliveira - Presidente do Conselho Nacional do Laicato do

Brasil - CNLB

494. Sonia Maria Marques de Souza Cosentino - Mestre em Teologia pela PUC

Professora independente de Teologia

495. Sônia Regina Inácio

496. Sonja Hendrich Jauregui - Pastora da IECLB.

497. Sueli Aparecida Bellato - religiosa - advogada

498. Sueli Bellato - religiosa - advogada - mestra pelo Programa de Direitos

Humanos

499. Susana Klassen, translator for Christian publishing houses, member of Igreja

Presbiteriana Unida (a sister church of PCUSA).

500. Suzana Costa Coutinho, jornalista, leiga católica, Pouso Alegre, MG, Brasil.

501. Suzana Marisa Rodrigues Ribeiro -Centro Ecumênico de Cultura NegraCECUNE- Porto Alegre RS BR

502. Taimi Haensel, Doutora em Direito Comercial, professora, presbítera na

IECLB do Vale do Paraíba

503. Telmo Pedro Vieira - Movimento Laudato Si' - SC

504. Teobaldo Witter, Pastor na IECLB e Pesquisador da Universidade Federal de

Mato Grupo na linha de pesquisa Movimentos Sociais e Educação.

505. Tereza M. Pompeia Cavalcanti, Teóloga católica

506. Terezinha das Neves Cota, religiosa consagrada, teóloga católica, Taboão da

Serra - São Paulo.

507. Thiago Godoy - Professor, Teólogo, Ativista dos Direitos Humanos,

Presidente da CRJP-MS e Leigo na Diocese de Corumbá-MS

508. Toda de mulher maravilhosa Solange de Cássia Pedroso

509. Uliana Ariene Silva

510. Valdenice José Raimundo, Movimento Negro Evangélico, Professora

Universitára - Pernambuco- Brasil

511. Valdivia Piske . IECLB - Joinville SC

512. Vanessa Machado - militante MTST Leste 1 - Pedagoga São Paulo/SP

513. Vânia Fernandes de Oliveira Religiosa Consagrada católica

514. Vanilsa de Oliveira Mesquita - Assistente Social - Membro da Igreja

Metodista em São Benedito - Juiz de Fora/ MG.

515. Vanusa Reis Eugênio - Leiga - São Gonçalo do Sapucaí - Católica

516. Venício de Lima, leigo, membro do Observatório da Comunicação Religiosa,

OCR-Brasil

517. Vera Lúcia Damaren

518. Vera Lúcia Lopes professora aposentada , leiga Consagrada. Articuladora

nacional Pastoral Afro Brasileira, COMPIR Osasco-SP . Observatório Eclesial do

BBrasil Voluntária do CESEEP .

519. Vernei Hengen, pastor da IECLB, Marechal Cândido Rondon, PR.

520. Villi Seilert, Professor, Advogado em Direitos Civis de Minorias. Catequista

confessante

521. Vilson Sena de Macedo, Professor de Letras e Literatura, do município de

Espigão do Oeste-Rondônia.

522. Viviana Prado, psicóloga, católica, São José dos Pinhais Paraná

523. Viviane Barbosa da Cruz Castilho - Psicóloga, membro da coordenação

diocesana da catequese.

524. Wagner Lopes Sanchez - CESEEP - Centro Ecumênico de Serviços à

Evangelização e Educação Popular, São Paulo.

525. Wallyson do Amaral Maciel - Pouso Alegre

526. Walter Altmann, former presiding pastor of the Evangelical Church of the

Lutheran Confession in Brazil (IECLB) and former moderator of the Central

Committee of the World Council of Churches (WCC)

527. Welter Peterson da Silva Oliveira - leigo igreja Católica

528. William Rezende Quintal - Educador, Mestre em Artes, Teólogo luterano

(IECLB) e pesquisador de pós-graduação.

529. William Toledo de Lima ± Artista Plástico e voluntário da ICM ± Igreja da

Comunidade Metropolitana Sol da Justiça, em Cabo Frio ± Rio de Janeiro - Brasil

530. Wilson Roberto Batista _ Comissão de Direitos Humanos e Cultura da Paz

do IFSP/Campus Birigui

531. Yury Puello Orozco Teóloga Feminista

532. Yves de Oliveira Fernandes Guimarães, leigo católico, colaborador

voluntário do Centro Magis Inaciano de Juventude - CIJ, membro da Pré-CVX

Fortaleza, CE.

533. Yves Maciel Braz - Manaus / Amazonas

534. Zaiad Correia Camely, ecomista

535. Zuleica Aparecida Silvano, religiosa, biblista católica romana.