Alerta de perigo para tempestades no DF e 13 estados; veja lista

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta para perigo por causa das chuvas em 14 estados brasileiros. O alerta laranja, emitido nesta sexta-feira (31/1) vale até domingo, dia 2 de fevereiro. A lista de regiões afetadas começa no Norte do Amapá e se estende até o Paraná, na região Sul do país, e . (veja lista abaixo)

A previsão do Inmet é que as chuvas superem 100 milímetros por dia, com ventos intensos de até 100 quilômetros por hora. O alerta também informa possibilidade de risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Amapá

Pará

Amazonas

Rondônia

Maranhão

Tocantins

Mato Grosso

Mato Grosso do Sul

Distrito Federal

Goiás

São Paulo

Minas Gerais

Rio de Janeiro

Paraná

Em caso de emergências, a indicação é procurar o Corpo de Bombeiros através do telefone 193 ou a Defesa Civil, no telefone 199.

Veja orientações de segurança do Inmet:

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda)

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

São Paulo

Em São Paulo, que registrou chuvas intensar na última sexta-feira (24/1), a Defesa Civil emitiu alerta com recomendações para a população. Medidas de segurança deverão ser adotadas caso a chuva se intensifique. Entre as ações mais importantes destacadas pelas autoridades está não transitar em locais alagados.

O centro de Gerenciamento de Emergências aponta que os locais com maior previsão de chuvas são: Grande São Paulo, o Vale do Ribeira, o Vale do Paraíba, o litoral paulista e regiões do interior, onde deslizamentos já foram registrados.