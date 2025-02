Com jogo simples de R$ 3, apostador leva bolada de R$ 5 milhões na Lotofácil

Um morador da cidade de Presidente Bernardes, em Minas Gerais, acertou sozinho os 15 números do concurso 3313 da Lotofácil, realizado na quinta-feira (6/2). O sortudo levou a bolada de R$ 5.400.693,71, apenas com uma aposta simples, no valor de R$ 3.

As dezenas sorteadas foram: 01, 04, 05, 06, 07, 09, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 e 24.

A aposta vencedora foi registrada na Lotérica Presidente, situada na Praça Cônego Lopes, no centro da cidade mineira. Além do grande vencedor, 359 apostas acertaram 14 números em todo o Brasil.

Cada uma recebeu R$ 2.086,12. Outras faixas de premiação incluíram 13.635 apostas com 13 acertos (R$ 30 cada), 185.216 com 12 acertos (R$ 12 cada) e 1.064.460 com 11 acertos (R$ 6 cada). O sorteio da Lotofácil é transmitido — de segunda a sábado — pelo canal do Youtube da Caixa Econômica Federal.