RJ e SP respondem comunicado dos EUA sobre carnaval: "Ambiente tranquilo"

Os governos de Rio de Janeiro e São Paulo se manifestaram, por meio de notas enviadas ao Correio, sobre o comunicado emitido pela embaixada dos Estados Unidos nesta semana, dando dicas aos turistas norte-americanos que virão ao Brasil no carnaval.

Entre as recomendações estão: "não entrar em favelas", "tomar cuidado com golpes com drogas", "andar com a janela do carro fechada" e "não andar sozinho". O documento ainda afirma que existe falta de segurança no país e ressalta que as dicas são válidas para qualquer estado brasileiro.

Leia também: Prefeituras de São Paulo e Recife brigam pelo título de melhor carnaval de rua

O Correio entrou em contato com os governos de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia e Distrito Federal em busca de uma manifestação sobre o comunicado.

À reportagem, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) afirmou que o estado registrou o carnaval mais seguro por dois anos consecutivos, em 2023 e 2024, com redução do índice de roubos e furtos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"No ano passado, as polícias Civil e Militar realizaram uma força-tarefa para combater os crimes durante os dias de folia. Foram empenhados cerca de 20 mil policiais para garantir a segurança em todo o Estado. A Polícia Civil atuou, de forma inédita, com agentes “infiltrados” entre os foliões, resultando em 54 infratores presos na capital paulista. [...] A estratégia também foi adotada pela Polícia Militar. Policiais com trajes civis circularam em meio ao público para observar atitudes suspeitas e prevenir crimes", explicou a SSP-SP.



A secretaria finalizou que, neste ano, as forças de segurança agirão de forma integrada, "garantindo a tranquilidade e a proteção de todos durante o período".

Leia também: Ministério Público do DF faz recomendações à organização do carnaval

Já a Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro (Sesp) disse ao Correio que tem alcançado "resultados excepcionais na garantia de segurança" em grandes eventos, como o show de Madonna, em maio do ano passado, o Rock in Rio (setembro) e o encontro da Cúpula do G20 (novembro). "Esses eventos, que atraem milhões de turistas, são amplamente elogiados pelos visitantes. A integração das forças de segurança e o uso de tecnologias avançadas garantem um ambiente controlado e tranquilo tanto para a população local quanto para os turistas", expôs o órgão.

"No Réveillon de 2025, quase 3 milhões de pessoas se reuniram para celebrar, e o sucesso da segurança foi garantido pela mobilização de 28 mil agentes em todo o estado. Em Copacabana, 3.300 policiais – 12% a mais que no ano anterior – asseguraram a ordem durante a queima de fogos, com o apoio de tecnologias de ponta. O Centro Integrado de Comando e Controle Móvel (CICCM) desempenhou um papel essencial, permitindo a coordenação por meio de imagens em tempo real transmitidas por drones e câmeras, possibilitando uma resposta rápida e eficiente", continuou.

Leia também: Cidade do Maranhão troca data de carnaval por evento gospel

A Sesp finalizou evidenciando o investimento de R$ 4 bilhões em segurança pública realizado pelo governador do estado, Cláudio Castro, o que "tem garantido a modernização dos recursos e a implementação de ações estratégicas que asseguram a ordem pública e promovem uma significativa melhoria na qualidade de vida da população".

Os governos de Pernambuco, Bahia e Distrito Federal não responderam ao contato. O espaço segue aberto para possíveis manifestações.