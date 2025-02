Incêndio atinge fábrica de óleo na Ilha do Governador; veja vídeos

Um incêndio de grandes proporções atingiu, neste sábado (8/2), uma fábrica de óleo da Moove na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. De acordo com informações do portal g1, o fogo começou por volta das 12h30 e foi controlado às 18h20 pelo Corpo de Bombeiros. Em nota, a empresa informa que não há registro de vítimas e que protocolos de segurança estão sendo aplicados.

Três quartéis foram acionados a partir de 12h36 e outros três foram encaminhados para o local do incêndio algum tempo depois. Ao todo, 65 bombeiros de 15 unidades foram deslocados para atender a demanda. Leia também: Vídeo: incêndio de grandes proporções atinge mercado popular da Uruguaiana

Em comunicado enviado ao Correio, a Moove, empresa do grupo Cosan que produz óleo lubrificante, informou que a fábrica que pegou fogo estava inoperante neste sábado e que, portanto, não há registro de vítimas. De acordo com a manifestação, o incêndio está restrito ao local do negócio e “ocorreu na área produtiva da fábrica, sem atingir a área dos tanques de armazenamento”.

A empresa esclarece que “todos os protocolos de segurança necessários estão sendo aplicados” e que “bombeiros militares estão no local” a fim de conter o foco do fogo e reduzir os impactos. Leia também: Princípio de incêndio assusta funcionários de prédio no SIA

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram suposto princípio do incêndio e uma fumaça escura que podia ser vista de diferentes pontos do Rio de Janeiro durante a tarde.

O Instituto Estadual do Ambiente (Inea) afirmou que vai apurar causas e respostas do incêndio a fim de tomar sanções cabíveis. Os bombeiros, embora tenham controlado o fogo, continuam o trabalho pela noite e durante o domingo (9/2), a fim de garantir o resfriamento de áreas não atingidas e evitar propagação.

O Correio aguarda retorno da Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro (Sesp/RJ) e do Corpo de Bombeiros do estado para complementar a matéria com mais informações. Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Leia a íntegra da nota da Moove :

“Um incêndio atingiu hoje a planta da Moove, na Ilha do Governador. Os bombeiros militares estão no local, nesse momento, atuando de forma efetiva no foco do incêndio para sua contenção e redução dos impactos. O incêndio está restrito à área da Moove e ocorreu na área produtiva da fábrica, sem atingir a área dos tanques de armazenamento.