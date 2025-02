Incêndio em fábrica Rio é controlado, mas bombeiros continuam no local

O governo do Estado informou, em postagem no X (antigo Twitter), que a Polícia Civil acompanha a ocorrência - (crédito: Reprodução/X/@GovRJ)

O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro informou por meio da assessoria de imprensa que equipes continuam trabalhando no combate ao incêndio que atingiu uma fábrica da empresa de lubrificantes Moove no sábado (8/2). No entanto, segundo a corporação, o fogo está controlado, o que significa que não há mais riscos de propagação.

A fábrica fica na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio, e o incêndio começou no início da tarde. O governo do Estado informou, em postagem no X (antigo Twitter), que a Polícia Civil acompanha a ocorrência. Além disso, uma perícia será realizada no local para apurar as causas do incêndio.

Não houve vítimas. A Moove, que é uma das subsidiárias do Grupo Cosan, informou que a fábrica não estava em operação no sábado. Ao todo, a empresa tem seis fábricas.