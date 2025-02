Avião faz "pouso de barriga" no aeroporto de Sorocaba; veja vídeo

Um avião precisou fazer um "pouso de barriga" no aeroporto estadual de Sorocaba, em São Paulo, na manhã desta segunda-feira (10/2). Ninguém ficou ferido no incidente.

O voo partiu de Maringá, no Paraná, com destino a Sorocaba. Quatro pessoas estavam no avião.

Pouso de barriga é o nome dado à aterrissagem de um avião sem que o trem de pouso esteja totalmente estendido. Nesse caso, a aeronave usa a parte inferior, ou a "barriga", como o principal dispositivo de pouso.

Veja o vídeo:

Em nota enviada ao Correio, a Rede Voa, que administra o aeroporto estadual de Sorocaba, informou que a aeronave modelo AC-90, prefixo PT OQY, apresentou falha nos trens de pouso e parou na pista de pousos e decolagens.

Leia também: Os números sobre acidentes aéreos e suas causas no Brasil

"Os bombeiros tanto da Rede VOA quanto do município foram acionados e prestaram assistência imediatamente. Não houve feridos e a aeronave será rebocada", afirmou a concessionária.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foi informado para realizar a inspeção e autorizou a remoção cerca de meia hora após o pouso. O incidente não afetou pousos e decolagens.



Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular