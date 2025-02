Influenciador Tiba Camargos está em estado grave ao bater cabeça em pedra

Tiba Camargos pulou no rio para salvar Matias, que se afogava na água. Neste momento, o influenciador católico bateu a cabeça em uma pedra. Após o acidente, ele ficou consciente mas sem os movimentos do corpo - (crédito: Reprodução/Instagram @TibaCamargos)

O influenciador católico Tiba Camargos sofreu um grave acidente neste domingo (9/2) ao pular em um rio para resgatar seu filho, Matias. O incidente ocorreu quando Matias, ao entrar na água se assustou por não conseguir nadar.

O local onde houve o acidente não foi divulgado pela família. Segundo a mãe de Matias e companheira de Tiba, Déa Camargos, o menino entrou no rio no momento que calçava um tênis.

Acidente

Tiba Camargos pulou no rio para salvar Matias, que se afogava na água. Neste momento, o influenciador católico bateu a cabeça em uma pedra. Após o acidente, ele ficou consciente, mas sem os movimentos do corpo.

O influenciador recebeu os primeiros socorros no local, sob orientação de uma médica que estava no local. Durante a madrugada de segunda-feira, (10/2), Tiba foi transferido para Porto Alegre, onde será avaliado por um neurocirurgião.

Sua esposa, Déa Camargos, que está no sexto mês de gestação, pediu orações pela recuperação do marido e destacou o desejo de tê-lo saudável de volta em casa, ressaltando a importância de se conformar com a vontade de Deus.

Quem é Tiba Camargos

Conhecido por seu trabalho de evangelização católica nas redes sociais, Tibas Camargo é um influenciador com mais de 400 mil seguidores no Instagram. Ele também é escritor e se define como "pai de 11 filhos (6 comigo, 5 com o Papai do Céu)".

Tiba Camargos faz conteúdos sobre fé, família e valores cristãos, alcançando milhares de seguidores. O influenciador também é palestrante e missionário.