Babal Guimarães é preso em caso de agressão contra ex

Emanuel Francisco dos Santos Junior, conhecido como Babal Guimarães foi preso, na tarde desta quarta-feira (22), em Penedo, no interior de Alagoas. O influenciador é acusado de agredir a ex-esposa, Teresa Santos Costa. O crime teria acontecido no ano de 2019. Em 2023, o irmão de Lucas Guimarães foi condenado a cumprir regime aberto.

No entanto, após descumprir as medidas cautelares, a Justiça determinou o cumprimento da pena de um ano e quatro meses em regime fechado. A prisão foi decretada pela juíza Luana Cavalcante de Freitas, titular do Juizado Especial Cível e Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Penedo.

Vale lembrar que na última quarta-feira (15), Babal Guimarães foi alvo da Operação Game Over 2, realizada pela Polícia Civil de Pernambuco. A ação tem como objetivo combater os jogos de azar online, que são divulgados por influenciadores de forma ilegal.

Durante a operação, agentes apreenderam diversos bens e dinheiro na residência de Babal. Na casa do influenciador, localizada em Pernambuco, foram recolhidos itens de valor, incluindo um quadriciclo, uma moto, joias e uma quantia significativa de dinheiro, totalizando mais de R$2 milhões.

Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre a prisão. "Esse coitado só de ladeira abaixo!", comentou um usuário. "Que bom que a Emilly não está mais com esse rapaz", comentou outro. "Tadinho do Miguel. Apesar de tudo, a criança sofre com a ausência", escreveu mais um.