Paes descarta cancelar blocos de rua no Rio devido ao calor

O calor intenso que tem marcado os últimos dias no Brasil não será um impedimento para a folia no Rio de Janeiro. O prefeito Eduardo Paes (PSD) garantiu em coletiva, na tarde deste domingo (16/02), que os blocos de carnaval não serão cancelados, apesar da previsão de altas temperaturas, acima dos 41°C.

"Nós não vamos, de maneira nenhuma, chegar aqui e dizer: gente, vamos suspender os blocos de carnaval no Rio de Janeiro. Eles sempre tiveram uma temperatura de 70 graus à sombra", afirmou o prefeito.

O alerta vem em um momento de preocupação com o calor extremo, que pode atingir o Nível de Calor 4, segundo o Centro de Operações e Resiliência (COR). Essa classificação, criada após episódios de exaustão térmica em eventos com grande acúmulo de pessoas, poderá levar ao cancelamento de atividades ao ar livre, mas o prefeito reforçou que os blocos estão mantidos. A razão desse calor excessivo se dá pela alta pressão próxima ao Rio, contribuindo para a diminuição de chuvas e reduzindo a umidade relativa do ar, que tem chegado a menos de 30% durante o dia.

A recomendação da prefeitura é que os foliões tomem precauções, como usar roupas leves, se proteger do sol e beber bastante líquido. O governo municipal também intensificou a distribuição de água e reforçou o atendimento médico nos pontos de maior concentração de foliões. " Ninguém quer vetar nada de ninguém, mas alguns cuidados devem ser tomados. Beba mais água! Hidrate-se melhor!", recomendou Paes.

Embora a população tome os devidos cuidados, outras medidas serão tomadas caso a cidade entre em NC4, sendo garantido à população pontos de resfriamento. Centros de ensino também adotarão medidas, como transferências das aulas de educação física para locais com coberturas.

Outras capitais

O calor intenso não é exclusividade do Rio de Janeiro. Outras capitais do país, como São Paulo e Brasília, também enfrentam temperaturas elevadas nos últimos dias.

Na capital paulista, a Defesa Civil também emitiu um alerta ontem, devido à massa de ar quente que aumenta a sensação térmica. Blocos de rua em São Paulo têm pressionado a prefeitura pela distribuição de água para os foliões, já que o tempo abafado pode trazer riscos à saúde.

Em Brasília, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), previu que ontem a máxima seria de 32°C, e também permanecerá nos próximos dias, com poucas chances de chuva. Apesar de não ser tão extremo quanto no Rio, o calor e o clima seco preocupam. A umidade relativa do ar pode cair bastante, aumentando a sensação térmica e exigindo cuidados a mais aos brasilienses.

Dicas

Beba bastante água antes, durante e depois da folia e evite o consumo excessivo de álcool, que pode desidratar o corpo ainda mais. Use roupas leves para facilitar a transpiração e evitar o superaquecimento.

Evite o sol nos horários mais quentes e procure locais com sombra entre as 10h e as 16h. Lembre-se de usar o protetor solar, chapéus e óculos de sol para reduzir os impactos da exposição ao sol. Fique bem atento aos sinais do seu corpo. Se apresentar tontura, fraqueza ou dores de cabeça, procure um posto de atendimento médico.