Exército expulsa seis militares suspeitos de tortura a soldado em SP

Seis militares investigados por agressão e tortura a um soldado do 13º Regimento de Cavalaria Mecanizado, em Pirassununga (SP), foram expulsos do Exército Brasileiro, de acordo com o Comando Militar do Sudeste. A vítima, de 19 anos, denunciou as agressões cometidas em 16 de janeiro, quando organizava um espaço no quartel e os colegas disseram que ele teria que limpar uma câmara fria.

No local, o soldado relatou ter sido agredido com um remo de panela industrial e pedaços de ripa de madeira, além de ter a farda arrancada e uma vassoura quebrada na região do ânus. Os suspeitos do crime, que não tiveram os nomes divulgados, responderão como civis em um processo na Justiça Militar da União (JMU). O inquérito policial militar (IPM) está sob sigilo, instaurado no dia 20 de janeiro e concluído na última semana.

O Exército Brasileiro afirmou, em nota, que "repudia, veementemente, a prática de maus-tratos ou qualquer ato que viole os direitos fundamentais do cidadão". De acordo com o portal g1, o advogado de defesa da vítima, Pablo Canhadas, pontuou que o jovem estava vivendo a base de calmantes após a denúncia da agressão.

Canhadas completou que a vítima foi afastada das atividades temporariamente após uma avaliação médica em 24 de janeiro, com uma licença para buscar atendimento psicológico e psiquiátrico com uso de antidepressivos e antipsicóticos.

O caso foi registrado como lesão corporal no 1º Distrito Policial de Pirassununga, investigado pelo Exército. Em nota, o Comando Militar do Sudeste informou que "o Exército Brasileiro não compactua com qualquer conduta ilícita envolvendo seus integrantes". A Polícia Civil de São Paulo foi contatada pelo Correio, mas direcionou as informações como mediadas pelo Exército, que também foi procurado, mas não houve retorno até o momento da publicação. A reportagem será atualizada em caso de resposta.