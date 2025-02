Zigurats: o relato de quem passou uma noite na peculiar "vila do ET Bilu"

Zigurats é uma vila localizada no município de Corguinho, no interior de Mato Grosso do Sul. Cercado pela mata nativa e morros, o povoado ganha destaque pelas casas redondas, a construção de uma pirâmide que promete ser maior que o Cristo Redentor e por ter sido o local onde ET Bilu foi encontrado. Entrevistado pela TV Record em 2010, o suposto alienígena é responsável pela frase "busquem conhecimento", que se tornou lema do vilarejo e da Dakila Pesquisas, associação que planejou Zigurats.



Matheus Araújo é youtuber e dono do canal Mega Fatos. Em 2023, ele e o sócio decidiram tirar do papel uma série documental que busca visitar lugares peculiares e curiosos, tendo como o primeiro episódio a pequena Zigurats. Aproveitando que estavam no Mato Grosso do Sul, a dupla decidiu visitar o vilarejo, encarando uma estrada complicada para chegar até o local.

Bem-vindos a Zigurats

O local que ficaram hospedados era ao lado de uma das pirâmides espalhadas pelo vilarejo. Nelas, Matheus relata algo que chamou a atenção: a presença de grades nas janelas. "Pareciam grades de cadeia, porque eram reforçadas. Não se sabe o porquê, já que a cidade é isolada no meio do nada, então a falta de segurança talvez não seria um medo", diz Matheus em entrevista ao Correio. "Tinha grade reforçada até na janela do banheiro. Não faz muito sentido."



Outro fato que chamou atenção foi a senha da rede wi-fi. Por conta da localidade, Zigurats não tem sinal, sendo o wi-fi a única forma de entrar em contato com a internet. Na hospedagem, a senha da rede era "biluzigu666", fazendo referência ao 'alienígena' e ao "número da besta", segundo o cristianismo. "Talvez fosse mais pela zoeira, porque eles [moradores] entendem que a galera acha eles estranhos, então eles entram na onda. Para eles, isso é bom."



"Na comida, eles servem uma salada com flor azul. Eles falaram as propriedades e o nome, mas não me lembro agora. Quando viraram as costas, nós pegamos a flor e colocamos no bolso", Matheus relembra. "Quando eles saem para ver os avistamentos, sempre tomam o chá de uma erva que tem lá também. Não tomamos o chá e não comemos a flor, não sabíamos ao certo o que era."

"O céu lá é muito limpo, por ser longe da cidade. E a gente acabou vendo alguma coisa", Matheus relata (foto: Material cedido ao Correio)

Alienígenas

De acordo com Matheus, todos em Zigurats acreditam fielmente em alienígenas, tanto que tomar chá e observar o céu noturno em busca de novidades é algo frequente. "Eles acreditam que a região de Zigurats é premiada, que ela está em um eixo que, de alguma forma, faz com que os ETs acabem aparecendo com mais frequência."

O youtuber relata que, durante a noite, ele e o sócio saíram para observar o céu, junto de moradores e turistas que também estavam hospedados no povoado. "O céu lá é muito limpo, por ser longe da cidade", explica. "E a gente acabou vendo alguma coisa, talvez uma estrela cadente ou algo que vimos porque já estávamos esperando ver alguma coisa". Ele afirma se tratar de um clarão no céu noturno, avistado por ele, o sócio e outros presentes no local.

Em 2021, foi noticiada a construção de uma edificação piramidal no centro da vila, tendo como objetivo ser um polo comercial e de estudos. "Estão construindo uma pirâmide, maior que o Cristo Redentor, mas eles disseram não ter condições de terminar", diz Matheus. "Porém, eles dizem que os 'amigos' [alienígenas], entre muitas aspas, vão ajudar a construir. Não sei como ajudariam, se com dinheiro ou na construção em si."



Pirâmide e túneis

Outras construções despertaram a curiosidade de Matheus, como uma pirâmide no meio do mato. "Nela, eles fazem rituais, meio que... não sei explicar direito... orações para extraterrestres, algo nesse sentido. Usam pedras e varinhas, tem vídeo no YouTube de outro canal."



Ele também conta detalhes sobre túneis que ligam algumas casas. Essas estruturas já teriam sido visitadas por outros turistas, mas Matheus não conseguiu ver o local. "Eles nunca afirmam nada na hora, sempre desconversam. A gente não visitou esses túneis", pontua. "A gente sabe que eles existem, só não deixaram a gente visitar mesmo. Pode não ser algo sinistro, mas algo na questão de se preparar para o fim do mundo, podendo ser bunkers com alimentos — e a divulgação disso poderia deixar eles vulneráveis."



"Sinto que acontece alguma coisa. Tem uma ponta solta, algo a mais. A cidade não foi construída apenas para ver um ET. As pessoas saem da cidade que vivem, vendem tudo e vão para Zigurats, comprando esse sonho de morar na vila e acabam por se perder no meio do nada. Não tem farmácia, mercado e nem escola. São 200 casas e 40 moradores. Não tem internet", Matheus lista. "Vimos caminhão, trator, pedreiros na pirâmide... Obras acontecem o tempo todo. E todos os moradores são pessoas de fora, como São Paulo e Rio de Janeiro, e não moram lá de fato."



"Olhar para a rua e não vê ninguém, janelas reforçadas com grades... você vai juntando os pontos. Eles chamam atenção dos turistas, tentando meio que disfarçar alguma coisa. Tudo muito vago no geral", aponta. "Teve uma coisa, que prefiro não falar por enquanto para não levar para um lado que não seja real. Mas tenho certeza que acontece algo em Zigurats, só não sei o que é. E pode ser algo bizarro."











'Destinos desconhecidos'

O documentário sobre Zigurats, produzido por Matheus, faz parte de uma série chamada Destinos desconhecidos. "Zigurats foi o piloto. O próximo destino é uma vila mais desconhecida, com casas em formato de pirâmide abandonadas. Essa vila tem templos, castelos no meio da mata e pertencia a uma comunidade na mesma sintonia de Zigurats", o youtuber explica.

Matheus explica que a próxima vila a ser visitada tinha como criador um "charlatão", que não entregou obras e lotes que estavam vendidos, fazendo com que moradores deixassem o local. Avistamento de alienígenas foram relatados. Hoje, o lugar virou um condomínio com moradores que não tem relação com a antiga comunidade.

Ele também afirma que pretende voltar para Zigurats, dessa vez para descobrir mais sobre os alienígenas avistados e os túneis, além de realizar uma entrevista com Urandir Fernandes de Oliveira, fundador do povoado e da associação Dakila Pesquisas.

