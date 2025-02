Motorista bêbado invade bar e quase acerta clientes; veja

Motorista realizou o teste do bafômetro, que constatou a presença de álcool no organismo, e foi preso - (crédito: Imagens cedidas)

Imagens da câmera de segurança de um bar na Avenida Prudente de Morais, no Bairro Coração Eucarístico, região Centro-Sul de Belo Horizonte, registraram o momento em que um motorista embriagado perde o controle do carro, invade a calçada e por pouco não atinge os frequentadores do estabelecimento. O acidente aconteceu na noite da última sexta-feira (21/2), e o motorista foi preso.



Ao menos 13 pessoas estavam na rota do veículo, que subiu a calçada e só parou depois de colidir com uma árvore. O motorista atravessou ao menos três faixas da avenida e seguiu na contramão antes de provocar o acidente.

O vídeo mostra o momento em que clientes do bar levantam das mesas, instantes antes de o carro invadir o local. Entre as primeiras pessoas notarem a chegada do veículo descontrolado e o mesmo atingir a calçada, passaram-se menos de três segundos. Apesar do susto, ninguém se feriu.





















Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PMMG), o motorista do carro tentou fugir, mas foi contido pelos frequentadores do bar até a chegada dos militares - o que também foi flagrado pela câmera de segurança.

Foi realizado o teste do bafômetro, que confirmou que o motorista estava embriagado. Ele foi preso e o carro, que estava com os documentos atrasados há três anos, foi apreendido e recolhido para o pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

