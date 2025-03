Mulher que atropelou três crianças com carro roubado é presa no Rio

Uma mulher que atropelou três crianças na comunidade da Vila do João, no Complexo da Maré (RJ) foi presa em flagrante por policiais civis, nesta terça-feira (4/3). A suspeita não tem carteira de habilitação e dirigia um carro roubado. Ela ainda tentou ocultar o veículo, localizado por moradores.

Ao Correio, a Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que a delegacia foi comunicada do fato pela própria autora do crime. Ela procurou a 21ª Delegacia Policial na terça, acompanhada de uma advogada, "na tentativa de escapar da prisão". O caso ocorreu no sábado, dia 1º de março.

A mulher foi autuada em flagrante por receptação, lesão corporal dolosa e omissão de socorro.

As crianças estão internadas em estado grave. Ainda segundo a Polícia Civil, uma menina precisou amputar parte da perna devido às lesões. As investigações apontaram que a autora é dona de um salão e namorada de um criminoso da Vila do João.