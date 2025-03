Ministério da Justiça leiloa Lamborghini apreendido avaliado em R$ 1,5 milhão

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) iniciou o leilão de um Lamborghini Urus, ano 2018, apreendido em operação policial na Paraíba. O carro avaliado em R$ 1.532.465 vai receber ofertas até 17h de 28 de março pelo site Leiloeiro Público Oficial.

O lance inicial é de R$ 1.149.348,75. Para cada nova proposta, o valor a ser adicionado deve ser de, pelo menos, R$ 500.

O pregão vai ocorrer de forma online e presencial na sede da Leilões PB, no município de Bayeux (PB), a partir de 14h do dia 28. É neste mesmo local que interessados podem fazer a visitação do automóvel. As visitas devem ser agendadas previamente e vão ocorrer nos dias 26 e 27 de março de 9h às 15h.

O Lamborghini foi apreendido pela Polícia Federal na operação Black Monday, que investiga organização criminosa de lavagem de dinheiro.

O leilão é organizado pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos (Senad). Segundo comunicado, o valor recebido pelo bem vai ser destinado ao Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades-Fim da Polícia Federal (Funapol).