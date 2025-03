Outono começa com alerta de chuvas intensas em 16 estados e no DF

O outono começa nesta quinta-feira (20/3). A chegada da nova estação vem acompanhada de alerta amarelo de chuvas intensas para 16 estados e o Distrito Federal. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o volume total de chuva pode chegar a 50 milímetros em 24h, com ventos de até 60 quilômetros por hora.



Os locais afetados são áreas do Pará, Amapá, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia e todo o estado do Maranhão e o Distrito Federal. O alerta amarelo é válido até 10h desta quinta.

Em caso de rajadas de vento, a recomendação é não se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas. Além disso, também, é recomendado não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.



Outono

O Inmet pontua que o outono é uma estação considerada de transição entre o verão quente e úmido e o inverno frio e seco. Neste período, as chuvas são mais escassas no interior do Brasil, em particular no semiárido nordestino. O outono vai até 20 de junho.

Porém, na porção norte das regiões Norte e Nordeste ainda são registrados volumes significativos de chuva, em associação a atividade convectiva tropical e atuação da Zona de Convergência Intertropical. Esta estação também é caracterizada por incursões de massas de ar frio oriundas do sul do continente que provocam o declínio das temperaturas do ar, principalmente na região Sul e parte do Sudeste.

"Durante a estação, observam-se as primeiras ocorrências de fenômenos adversos, típicos do outono, como: nevoeiros nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste; geadas nas regiões Sul e Sudeste e em Mato Grosso do Sul; neve nas áreas serranas e nos planaltos da Região Sul e friagem no sul da Região Norte e nos estados de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso e até mesmo no sul de Goiás", cita o Inmet.

