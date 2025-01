Presidente do Geap Saúde diz que há muito o que ser feito no combate à dengue

Durante o CB.Debate Dengue: uma luta de todos, que ocorre na tarde desta quinta-feira (30/1), o diretor-presidente da Geap Saúde, Douglas Figueredo, disse que o debate é uma oportunidade para “trazer mais conhecimento e expor o cenário para a população do Distrito Federal". “É um assunto de relevância, neste momento, não apenas para atualizar os dados da prevenção, do cenário e mostrar as positividades, mas também para dizer que ainda tem muito o que ser feito”, pontuou. Figueredo parabenizou a iniciativa do Correio Braziliense em realizar o evento para tratar sobre a doença.

Caminhos

O CB.Debate Dengue: uma luta de todos está analisando o cenário da doença em 2025 e os caminhos que devem ser tomados para que a epidemia do ano passado não se repita. O evento, que ocorre na tarde desta quinta-feira (30/1), reúne autoridades e especialistas, que vão traçar um cenário sobre a dengue no Distrito Federal e no Entorno.

Além do presidente da Geap Saúde, nomes como a vice-governadora Celina Leão (PP) e a secretária de Saúde do DF, Lucilene Florêncio, participam do evento.