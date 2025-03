Criança morre após ser jogada de ponte pelo próprio pai

Uma criança de 5 anos morreu após ser arremessada de uma ponte pelo próprio pai em São Gabriel, no Rio Grande do Sul. Segundo a polícia, o homem confessou o crime e admitiu que já tinha tentado assassinar o filho no dia anterior.

O caso ocorreu na tarde de terça-feira (25/3). De acordo com a Polícia Civil, o pai teria matado o menino para se vingar da ex-mulher, mãe da criança. O casal estava separado desde novembro do ano passado. No depoimento, a ex-companheira teria descrito o comportamento do homem como "possessivo".

Ao portal Uol, o delegado Daniel Severo informou que a criança foi esganada na segunda-feira (24/3), mas não morreu. O pai, então, buscou outra forma de matar o filho.

A Polícia investiga se a criança morreu por conta da queda da ponte ou afogada. Ainda conforme o delegado, os celulares do homem, da ex-mulher e de parentes serão periciados, bem como a casa do suspeito.

O velório da criança ocorre na noite desta quarta-feira (26/3) em Nova Hartz, cidade em que a mãe reside. "Nos solidarizamos com familiares e amigos, desejando força e conforto neste momento difícil", lamentou o município por meio de nota de pesar.

O Correio entrou em contato com a Polícia Civil do Rio Grande do Sul em busca de maiores informações. A reportagem não conseguiu contatar a defesa do homem, por isso ele não foi identificado. O espaço está aberto para possíveis manifestações.