Homem que matou agente de trânsito em serviço é preso

Após diligências, a Polícia Civil identificou o suspeito e o localizou em um imóvel na rua Rosa Provencial Delgaudio - (crédito: Reprodução/Flickr/Governo do Estado de São Paulo)

A Polícia Civil de São Paulo prendeu, na quarta-feira (26/3), o homem que matou um agente da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). O crime ocorreu no último dia 13 de março, na zona oeste paulista.

A vítima foi abordada e atingida por disparos durante um assalto. O criminoso roubou celular e uma aliança de ouro do agente.

Policiais analisaram as imagens gravadas pela câmera corporal do agente. Após diligências, a Polícia Civil identificou o suspeito e o localizou em um imóvel na rua Rosa Provencial Delgaudio.

As investigações seguem em andamento para o completo esclarecimento dos fatos.



Veja a nota da Secretaria de Segurança Pública:

Policiais civis da 1ª Delegacia da Divisão de Investigações sobre Crimes Contra o Patrimônio (Disccpat), vinculada ao Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), prenderam nesta quarta-feira (26), em Taboão da Serra, o homem investigado pelo latrocínio que vitimou um agente da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). O crime ocorreu no último dia 13 de março, na zona oeste da capital, quando a vítima foi abordada e atingida por disparos durante um assalto, no qual o criminoso subtraiu seu celular e uma aliança de ouro. Após diligências, os policiais identificaram o suspeito e o localizaram em um imóvel na Rua Rosa Provencial Delgaudio. As diligências seguem em andamento para o completo esclarecimento dos fatos.

