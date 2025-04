Após acidente de carro, filho de piloto morre 3 dias depois do pai

O filho de 7 anos do piloto Eduardo Imamura, Bento Imamura, morreu nesta terça (8/4), três dias após a morte do pai. Os dois sofreram um grave acidente de carro no interior de São Paulo no último fim de semana, e não resistiram aos ferimentos.

Eduardo tinha 35 anos e trabalhava como piloto de Fórmula 1600, falecido no sábado (5/4). No momento do acidente, o carro transportava a família pela Rodovia Transbrasiliana, em Marília (SP), quando a caminhonete colidiu frontalmente com um caminhão que vinha no sentido contrário.

A câmera de segurança do caminhão registrou o momento em que a caminhonete invadiu a pista contrária e colidiu com o veículo.

"Ele lutou bravamente esses últimos dias, mas agora descansa nos braços de Deus, ao lado do seu querido pai, Eduardo. Que encontrem juntos a paz eterna", diz a postagem no Instagram oficial de Eduardo.