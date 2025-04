CPI das Bets confirma a presença de Deolane Bezerra amanhã

Deolane chegou a ser presa duas vezes no ano passado na Operação Integration, que investigou lavagem de dinheiro por meio de jogos ilegais - (crédito: Instagram Deolane Bezerra)

A influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra será ouvida amanhã (10/4), às 9h, na CPI das Apostas Esportivas, no Senado Federal. A convocação partiu do senador Izalci Lucas (PL-DF), que havia, inclusive, se prontificado a custear as passagens da influencer para garantir a presença dela.

“Dentre outras, Deolane pode nos ajudar a entender a real participação dos influenciadores com os jogos de azar”, justificou o parlamentar.

Apesar da oferta, a defesa da influenciadora informou posteriormente que ela virá a Brasília por conta própria. Após um primeiro contato, o advogado de Deolane chegou a solicitar o custeio das despesas.

Deolane Bezerra foi presa duas vezes no ano passado na Operação Integration, comandada pela Polícia Civil de Pernambuco, que investigava lavagem de dinheiro por meio de jogos ilegais.

Ontem (8), a CPI das Bets ouviu o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. A comissão apura possíveis irregularidades envolvendo casas de apostas esportivas e a atuação de influenciadores na divulgação dessas plataformas.

