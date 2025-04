Motta e Alcolumbre lamentam morte de Papa Francisco: "Símbolo do diálogo"

Por Wal Lima — Os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, Hugo Motta (Republicanos-PB) e Davi Alcolumbre (União-AP), respectivamente, lamentaram nesta segunda-feira (21/4), a morte do Papa Francisco, que faleceu na manhã de hoje, aos 88 anos. O pontífice passou semanas internado para tratar uma bronquite que causou dificuldades respiratórias, após ser diagnosticado com pneumonia bilateral, e havia recebido alta há um mês.

Para Hugo Motta, poucos líderes foram tão marcantes como Jorge Mário Bergoglio, o Papa Francisco, que entrou para a história como o primeiro jesuíta e o primeiro latino a ocupar o posto mais alto da Igreja.

“O que mais marcou sua passagem foram as transformações que ele promoveu. Francisco foi o símbolo do diálogo, do acolhimento, da compreensão e, principalmente, da inclusão. Foi o papa que abriu a Igreja e a colocou no século XXI. Um líder que ficará na história pela força dos seus gestos. Eu e minha família seguiremos em oração por este líder que foi símbolo de esperança e justiça. Sem dúvida um exemplo de vida e luta para todos nós”, disse Motta em seu pronunciamento.

Já Alcolumbre, que também é presidente do Congresso Nacional, destacou o falecimento de Sua Santidade, o Papa Francisco, com um momento de luto e tristeza.

“O Congresso Nacional do Brasil une-se em solidariedade à comunidade católica em todo o mundo, à Santa Sé e a todos aqueles que tiveram suas vidas tocadas pelo papado de Francisco. Como Presidente do Senado e do Congresso Nacional e, como judeu, expresso a minha mais profunda admiração e respeito pela vida e obra do Papa”, disse o chefe do parlamento que também destacou um encontro que teve com o Santo Padre em 2019.

“Tive a honra de assistir a uma missa celebrada pelo Papa Francisco, e essa experiência me deixou uma marca profunda. Sua presença, sua palavra e sua benção ficarão para sempre em minha memória. Papa Francisco foi um líder espiritual de grande coragem, que pregou o respeito, o perdão e a caridade. Sua luta e seu serviço aos mais necessitados em todos os cantos do planeta inspirou milhões de pessoas. Que sua herança espiritual permaneça como seu maior legado e que o amor que tanto pregou influencie o mundo a trabalhar pela justiça, pela paz e respeito entre os povos. Que Jorge Mario Bergoglio, o Papa Francisco, descanse em paz”, concluiu.