Plataforma de petróleo pega fogo e trabalhadores ficam feridos

Um incêndio atingiu a plataforma petrolífera PCH-1, localizada na Bacia de Campos - RJ, na manhã desta segunda-feira (21/4). As chamas começaram por volta das 7h25 e só foram controladas após 11h25. Durante a operação de combate ao incêndio, o escoamento de gás da unidade foi interrompido como medida de segurança.

Segundo informações do Sindipetro NF - Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense, enviadas pela Petrobras, oito trabalhadores ficaram feridos. Um deles caiu no mar e foi resgatado por embarcações especializadas, conhecidas como Fire Fighters.

A diretoria do Sindipetro-NF acompanha com preocupação o caso e destaca que tem denunciado, de forma sistemática nos últimos anos, a falta de investimentos em manutenção e na integridade das plataformas que operam na região.

Para o sindicato, a recorrência de acidentes é reflexo direto da negligência de gestões passadas, que, segundo a entidade, deixaram de priorizar políticas de segurança e contribuíram para o sucateamento das unidades.

Leia nota completa:

A diretoria do Sindipetro-NF acompanha com preocupação mais este grave episódio e reforça que tem denunciado sistematicamente, ao longo dos últimos anos, a falta de investimentos em manutenção e na integridade das plataformas da Bacia de Campos. Para o sindicato, os acidentes que vêm se tornando recorrentes são o resultado direto de anos de negligência de governos anteriores, que abandonaram as políticas de segurança e integridade das unidades offshore, provocando o sucateamento das instalações.

“Infelizmente, o que vemos hoje são as consequências práticas do desmonte da indústria nacional do petróleo. O sucateamento da Bacia de Campos, além dos prejuízos econômicos, coloca em risco a vida dos trabalhadores. Não é por acaso que acidentes como esse têm se tornado mais frequentes”, afirma a direção do Sindipetro-NF.

O sindicato informa que continuará acompanhando o caso de perto e indicará um diretor para compor a Comissão de Apuração do Acidente. Além disso, irá denunciar a ocorrência a todos os órgãos competentes, como a Marinha do Brasil, Agência Nacional do Petróleo (ANP), Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho e demais entidades responsáveis pela fiscalização das condições de saúde e segurança na indústria do petróleo.

O Sindipetro-NF reforça sua solidariedade ao trabalhador ferido e sua luta por condições dignas, seguras e humanas para todos os petroleiros e petroleiras.