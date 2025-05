Gagacabana no dia seguinte, fãs absorvem magnitude do espetáculo

US pop star Lady Gaga performs during her concert at Copacabana beach in Rio de Janeiro, Brazil on May 3, 2025. (Photo by Daniel RAMALHO / AFP) - (crédito: Daniel RAMALHO / AFP)

Rio de Janeiro — Para delírio de mais de um milhão e meio de fãs, a cantora norte-americana Lady Gaga subiu ao palco às 22h10 de ontem na praia de Copacabana, do alto de uma grande estrutura simulando um vestido vermelho. Desde os primeiros minutos, o hipnotizante megashow, com coreografia, figurino completo e músicas do mais recente disco da artista, Mayhem, foi recebido com emoção e êxtase coletivo pela plateia.

A primeira canção, Bloody Mary (2011), imprimiu o tom do que viria pela frente. Os milhares de fãs que ocupavam as duas faixas da Avenida Atlântica e as areias de Copacabana experimentaram, de cara, uma espécie de transe.

Os little monsters, como são denominados os fãs de Lady Gaga, começaram a lotar um dos principais pontos turísticos cariocas já nas primeiras horas do dia, dispostos a esperar por mais de 17 horas para ver a superstar que não pisava no Brasil há 13 anos.

Fantasiados com looks icônicos da cantora norte-americana de 39 anos ou vestidos com camisetas temáticas, os fãs não se deixaram abalar com o calor e o sol escaldante que predominaram no Rio de Janeiro, e formaram filas quilométricas na esperança de ver a diva pop o mais perto possível.

De Salvador (BA), o psicólogo Jonathan Silva, 24, chegou ainda pela manhã na praia de Copacabana para garantir um bom lugar. "Mal consegui dormir. Acordei várias vezes pensando na emoção de vê-la ao vivo, sem me importar com a distância", confessou o soteropolitano.

Caprichosamente vestida a caráter, a carioca Nicole Porto, 28, se reuniu com os amigos de infância para assistir ao megashow. "A gente se conheceu na escola e, desde criança, somos muito fãs de Gaga. Estávamos juntos no show de 2012 e temos vídeos nossos dançando as coreografias dela quando ainda éramos criancinhas", contou a assistente administrativa. "Então, a expectativa está lá em cima. É muita emoção", completou.

Tomada de fãs de todos os estados, a capital fluminense também recebeu admiradores de Brasília. Fã da Lady Gaga há mais de 15 anos, o designer gráfico Vinicius Medeiros, 25, conseguiu acompanhar o ensaio surpresa da cantora, realizado na véspera do evento. "Ontem (sexta-feira) eu já tinha me emocionado muito. Só de ver ela ensaiando, comecei a chorar. Saí correndo, peguei Uber, patinete, quase caí um monte de vezes, mas tudo valeu a pena", declarou o jovem.

Estudante da Universidade de Brasília (UnB) e natural do Rio Grande do Norte, Rômulo Luiz, 25, foi outro sortudo que conseguiu acompanhar a passagem de som da artista. "A melhor parte foi ver o Rio de Janeiro tomado de fãs da Gaga", disse o potiguar. "Muita gente saiu correndo ao ouvir os primeiros acordes das músicas. Então, a praia realmente ficou lotada como se já fosse o show. É muito legal ver a cidade toda mobilizada para isso", celebrou.

Todo mundo no Rio

O megashow de ontem fez jus ao título "Todo mundo no Rio", nome dado à série de apresentações gratuitas de artistas internacionais promovida pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Acompanhado da mãe, Leonardo Fernandes, 18, viajou do Chile para assistir a mother monster ao vivo. "Estou muito ansioso. Só de chegar aqui já bateu uma felicidade imensa", confessou o estudante.

Admirador da musa do pop mundial desde 2018, ele conta que conheceu a artista por meio de um videogame. "A trilha sonora do jogo tinha músicas dela. Desde então, Lady Gaga é tudo que eu escuto", declarou.

*Os jornalistas viajaram a convite da Latam e da cervejaria Corona