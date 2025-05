Calor pode passar de 30°C em SP até o fim de semana

O ar frio polar que chegou ao Centro-Sul do Brasil no feriado de 1º de Maio já se deslocou para o alto-mar, fazendo com que as temperaturas subissem novamente, especialmente em São Paulo. Com isso, as tardes estão quentes, embora as noites permaneçam ainda mais frescas.

Segundo a empresa de meteorologia Climatempo, nos próximos dias a temperatura vai subir ainda mais em todo o estado de São Paulo. "As temperaturas máximas devem ficar acima dos 30°C na maioria das regiões paulistas até o próximo sábado, 10. Além da falta de ar frio de origem polar, ventos quentes vindos do interior do Brasil voltam a entrar sobre São Paulo ajudando a esquentar o ar", diz a empresa.

Capital paulista

Na cidade de São Paulo, até sábado as temperaturas podem superar a marca dos 30°C, mas as noites seguem relativamente frescas. "A média normal de temperatura máxima para maio na cidade de São Paulo é de 23,4°C. Então, temperaturas máximas iguais ou acima de 26°C já são bastante elevadas para maio", reforça a Climatempo.

Para hoje, as temperaturas previstas na capital paulista devem ficar entre 17°C e 30°C; e amanhã, entre 16°C e 29°C.

A maior temperatura para o mês registrada na cidade foi de 32,8°C, no dia 5 de maio do ano passado (recorde absoluto de calor em maio, desde 1943).

Ar seco

O ar também deve permanecer mais seco nos próximos dias, podendo a umidade cair abaixo de 30%. A redução dos níveis de umidade no ar já pode ser notada inclusive na cidade de São Paulo, que foi a capital mais seca na última terça-feira. "O índice mínimo de umidade no ar foi de 33%, pela medição do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) no Mirante de Santana, na zona norte da capital paulista. Foi a tarde mais seca desde o dia 22 de março, quando a umidade relativa do ar baixou para 26%", diz a Climatempo.

Os dados do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo (CGE) mostram que ainda não houve registro de chuva em maio. De acordo com a série histórica que registra os dados pluviométricos desde 1995, são esperados 55 milímetros de precipitação para o mês.

Chuvas de abril

Já o mês de abril foi o mais chuvoso registrado em São Paulo nos últimos 30 anos, de acordo com dados do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura (CGE). O acumulado ficou em 145,8 milímetros, 133,3% além dos 62,5 milímetros esperados para o mês. Foi o maior registro de chuva para abril desde 1995, começo da série histórica do CGE.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.