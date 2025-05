Funcionária será indenizada ao escutar que "escravo não fala" de colega

Supermercado em Belo Horizonte foi condenado a pagar indenização por danos morais, no valor de R$ 15 mil, a uma empregada que foi vítima de falas preconceituosas de uma colega de trabalho - (crédito: PIXABAY)

Uma funcionária de um supermercado em Belo Horizonte será indenizada em R$ 15 mil por danos morais ao ser vítima de falas preconceituosas. Uma testemunha confirmou que uma das empregadas do setor se referia à vítima em tom pejorativo e discriminatório em virtude da etnia dela.

A testemunha explicou que prestava serviço no mesmo turno da trabalhadora ofendida. “Presenciei a empregada, que era caixa, pegar uma vassoura e passar a vassoura no cabelo dela e dizer que escravo não tinha que falar nada e ficar em silêncio”.

A situação ainda foi presenciada por uma cliente, segundo a testemunha, e que nunca tinha visto esse tipo de ofensa por parte da referida empregada. Contou também que o fato foi relatado aos chefes, que não tomaram providência.

A funcionária ofendida propôs ação trabalhista, alegando que foi vítima de ofensa moral por parte da colega de trabalho, que não foi coibida pela empregadora. Na defesa, o supermercado negou qualquer atitude discriminatória por parte dos prepostos. “Eles sempre trataram a autora da ação de forma respeitosa”, disse.

Ao decidir o caso, o juízo da 31ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte deu razão à trabalhadora, garantindo uma indenização no valor de R$ 7 mil. A profissional recorreu da decisão, pedindo o aumento do valor da indenização diante da gravidade da lesão.

Leia também: Influenciadora de beleza morre, aos 30 anos, após cirurgia bariátrica

Para o desembargador relator da Décima Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho de Minas, Antônio Gomes de Vasconcelos, a configuração do dano moral e o direito da reclamante à indenização são incontroversos.

“As ofensas de cunho racial realizadas em relação à cor negra constituem ataques graves e, infelizmente, são vivenciadas diariamente por diversas pessoas. Isso inviabiliza a promoção da igualdade entre os indivíduos e impede o exercício da própria identidade, ante a violência simbólica praticada, assim entendida como aquela que atinge o âmago do indivíduo e a identidade de um grupo de pessoas”, ressaltou.

Leia também: Calor pode passar de 30°C em SP até o fim de semana

Segundo o julgador, esse tipo de atitude deve ser combatido por toda a sociedade, inclusive pelos empregadores. Para ele, a redução das desigualdades é um dos objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 da ONU e cabe também às empresas contribuírem para que isso ocorra.

O magistrado observou ainda que o supermercado não provou a adoção de conduta pelos fatos ocorridos, nem apresentou as providências tomadas para prevenir práticas racistas e preconceituosas no local de trabalho.

Leia também: Homem é baleado dentro da estação de metrô Santa Cecília após perseguição policial

Assim, levando em consideração os fatos narrados, o julgador aumentou para R$ 15 mil a indenização devida à reclamante. Segundo o julgador, o valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado considerando a extensão do dano, a gravidade da conduta abusiva, as condições econômicas da reclamante e do reclamado. A empresa já pagou a dívida trabalhista. O processo já foi finalizado e arquivado definitivamente.