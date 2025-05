Policial mata mulher e fere filha durante consulta médica, em SP

Um sargento da Polícia Militar foi preso em flagrante após matar a mulher a tiros e a facadas dentro de uma clínica médica em Santos, na quarta-feira (7/5). A filha de 10 anos do casal também foi atingida e foi encaminhada a um hospital.

Em nota enviada ao g1, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que "os policiais encontraram a mulher já sem vida e a filha ferida por disparos de arma de fogo".

O policial, identificado como Samir Carvalho, foi encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Santos, que "iniciou as investigações sobre o caso registrado como feminicídio.

O Correio tenta contato com a Secretaria de Segurança Pública para saber mais informações sobre caso, mas até a publicação desta matéria o jornal não obteve retorno. A reportagem não localizou a defesa do policial, o espaço segue aberto para eventuais manifestações.

Como denunciar violência contra mulher?

Diversas instituições atuam no enfrentamento e na prevenção da violência contra a mulher. Além do trabalho da Polícia Militar e da Polícia Civil, há a atuação do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, do Ministério das Mulheres, e também serviços da rede de atendimento e proteção.

Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher: unidades especializadas da Polícia Civil, que realizam ações de prevenção, proteção e investigação dos crimes de violência doméstica e violência sexual contra as mulheres, entre outros. Acesse os contatos das Delegacias Especializada de Atendimento à Mulher;

unidades especializadas da Polícia Civil, que realizam ações de prevenção, proteção e investigação dos crimes de violência doméstica e violência sexual contra as mulheres, entre outros. Acesse os contatos das Delegacias Especializada de Atendimento à Mulher; Governo Federal: ligue 180 para denúncias e informações sobre violência doméstica;

ligue 180 para denúncias e informações sobre violência doméstica; Polícia Militar: ligue 190;

ligue 190; Ouvidoria Nacional da Mulher do Conselho Nacional de Justiça: (61) 2326-4615;

(61) 2326-4615; Ouvidoria das Mulheres do Conselho Nacional do Ministério Público: (61) 3315-9476 (WhatsApp).



