Vídeo: motorista perde controle de carro e invade casa

Uma motorista, de 53 anos, perdeu o controle da direção do carro e invadiu uma casa no Bairro Castro Pires, em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, nessa quarta-feira (7/5).

Segundo o boletim de ocorrência, a motorista contou que seguia na Avenida Luís Boali Pôrto Salman, quando, ao passar por uma ponte, acionou o pedal do freio, mas ele não funcionou. A condutora perdeu o controle da direção e bateu no muro de uma casa.

Os moradores da residência contaram que estavam dentro do imóvel com os dois filhos na hora do acidente. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

O muro lateral da casa, um banco de madeira, um portão de ferro, uma televisão e uma motocicleta ficaram danificados com o impacto da batida.

A condutora foi socorrida com dores nas costas e foi encaminhada para atendimento médico. Uma das moradoras da residência também precisou de atendimento hospitalar por estar trêmula e assustada.

O carro tem seguro e ficou sob responsabilidade de um parente da condutora.