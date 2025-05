Gracyanne Barbosa adota bebê reborn e se declara ao boneco

Gracyanne Barbosa movimentou as redes sociais ao se declarar para um bebê reborn, pegando até familiares de surpresa. Em um post recente, a musa fitness e ex-BBB, de 41 anos, compartilhou seu sonho de ser mãe e falou sobre o significado do boneco para ela. “Benício me trouxe felicidade. Te amo, bê!”, escreveu.

A publicação rapidamente dividiu a opinião dos fãs. Alguns acharam que se tratava de uma brincadeira, enquanto outros apoiaram a musa em seu desejo de ser mãe. “Foi hackeada, não é possível”, brincou uma seguidora.

Outra disparou: “Não dá só ovo pra ele não, por favor”. Até mesmo sua irmã, Giovanna Jacobina, que esteve ao lado dela no BBB 25, se surpreendeu com o post e escreveu: “Kkkkkkk gente do nada”.

Os bebês reborn têm se tornado populares entre pessoas que buscam uma conexão emocional sem a responsabilidade de cuidar de um bebê real.

Entre os fãs, a novidade rendeu memes e brincadeiras. Muitos já imaginam Benício puxando ferro com a mãe ou experimentando receitas de whey protein. “Vai ter marmita fit pra ele também?”, provocou um seguidor.