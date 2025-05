Veja lista de restaurantes brasileiros recomendados pelo Guia Michelin 2025

Foram anunciados, na última segunda-feira (12/5), os restaurantes recomendados pelo guia turístico Michelin de 2025. Estabelecimentos do Rio de Janeiro e São Paulo são representantes do Brasil na 8ª edição de uma das mais importantes publicações de gastronomia no mundo. São indicados 149 estabelecimentos e 25 deles são donos das estrelas que são as mais altas distinções no ramo. Leia também: Por que somente restaurantes do Rio e São Paulo receberam estrelas Michelin no Brasil?

Apesar das casas estreladas no país terem crescido do ano passdo até aqui, nenhuma delas alcançou a pontuação máxima, de três estrelas. Elas se dividem em cinco de duas estrelas — três em São Paulo e duas no Rio de Janeiro —; e 20 de uma estrela — quatro delas novas.

Outros 40 restaurantes brasileiros, cinco deles inéditos, foram agraciados com o selo Bib Gourmand, destinado a estabelecimentos com bom custo-benefício. Mais três seguem, desde a edição anterior, com estrelas verdes, que demonstram compromisso ecológico.

Além desses, 84 casas, 12 delas presentes na publicação pela primeira vez, são recomendadas como fornecedoras de cozinha de alta qualidade. Leia também: O que faz um restaurante ganhar uma estrela Michelin

Confira, a seguir, todos os nomes brasileiros reconhecidos pelo Guia Michelin 2025:

Duas estrelas

Rio de Janeiro

Oro — cozinha criativa, $$$$

Lasai — cozinha moderna, $$$$

São Paulo

Evvai — cozinha moderna, $$$$

D.O.M. — cozinha criativa, $$$$

Tuju — cozinha criativa, $$$$; estrela verde

Uma estrela

São Paulo

Tangará Jean-Georges — cozinha contemporânea, $$$$

Kuro — cozinha japonesa, $$$

Ryo Gastronomia — cozinha japonesa, $$$$

Kinoshita — cozinha japonesa, $$$$

Oizimi Sushi — cozinha japonesa, $$$

Murakami — cozinha japonesa, $$$$

Maní — cozinha criativa, $$$

Huto — cozinha japonesa, $$$$

KANOE — cozinha japonesa, $$$$

Kazuo — cozinha de influências asiáticas, $$$

Picchi — cozinha italiana, $$$$

Jun Sakamoto — cozinha japonesa, $$$$

Kan Suke — cozinha japonesa, $$$

Rio de Janeiro

Casa 201 — cozinha francesa, $$$$

Mee — cozinha de influências asiáticas, $$$$

Oseille — cozinha moderna, $$$$

Oteque — cozinha moderna, $$$$

San Omakase — cozinha japonesa, $$$$

Ristorante Hotel Cipriani — cozinha italiana, $$$$

Fame Osteria — cozinha italiana contemporânea, $$$$ Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Bib Gourmand

São Paulo

The Kith — cozinha brasileira, $

Le Bife — carnes e grelhados, $$

Più Higienópolis — cozinha italiana, $$

Zena Cucina — cozinha italiana, $$

Petí Gastronomia — cozinha moderna, $

Barú Marisquería — cozinha especializada em frutos do mar, $$

Banzeiro — cozinha brasileira, $$

AE! Cozinha — cozinha brasileira, $

Cepa — cozinha contemporânea, $S

Manioca — cozinha moderna, $$

NOMO — cozinha contemporânea, $S

Mocotó Vila Leopoldina — cozinha brasileira, $$

Clandestina — cozinha contemporânea, $$

Jacó — cozinha contemporânea, $$

Mocotó — cozinha brasileira, $

Tordesilhas — cozinha brasileira, $

Fitó — cozinha brasileira, $

Komah — cozinha coreana, $$

Balaio IMS — cozinha brasileira, $$

A Baianeira — cozinha brasileira, $

Corrutela — cozinha sazonal, $$; estrela verde

Brasserie Victória — cozinha libanesa, $

Kotori — cozinha japonesa, $$

Bistrot de Paris — cozinha francesa, $$

Ecully — cozinha internacional, $$

A Casa do Porco — cozinha especializada em porco, $$; estrela verde

Cuia — cozinha criativa, $$

Capim Santo — cozinha tradicional, $

Cora — cozinha brasileira, $$

Manioca da Mata — cozinha moderna, $$

Più Pinheiros — cozinha italiana, $$

A Baianeira – MASP — cozinha brasileira, $$

Shihoma Pasta Fresca — cozinha italiana, $$

Rio de Janeiro

Artigiano — cozinha italiana, $

Babbo Osteria — cozinha italiana, $$

Miam Miam — cozinha moderna, $$

Pici Trattoria — cozinha italiana, $$

Sult — cozinha italiana contemporânea, $$

Maria e o Boi — carnes e grelhados, $

Didier — cozinha francesa contemporânea, $$

Brota — cozinha vegetariana, $$

Naga — cozinha japonesa, $$$

Koushi — cozinha japonesa, $$$

Demais recomendados

São Paulo

Goya Sushi — cozinha japonesa, $$$

Lassù — cozinha italiana contemporânea, $$$

Sal Gastronomia — cozinha contemporânea, $$$

Varanda Grill — carnes e grelhados, $$$

Giulietta Carni — carnes e grelhados, $$$

Chez Claude São Paulo — cozinha japonesa, $$$

Casa Santo Antônio — cozinha italiana, $$

Loup — cozinha internacional, $$

Fasano — cozinha italiana, $$$

Charco — cozinha brasileira, $$

Aiô — cozinha taiwanesa, $$

Trattorita Evvai — cozinha italiana, $$

Casa Rios — cozinha brasileira, $$$

Bicol Koran Cuisine — cozinha coreana, $$

Pobre Juan — carnes e grelhados, $$$

Borgo Mooca — cozinha italiana, $$

NOTIÊ — cozinha brasileira, $$$

Jiquitaia — cozinha brasileira, $

Ama.zo – Cozinha Peruana — cozinha brasileira, $$

Vista — cozinha brasileira, $$

Fogo de chão — carnes e grelhados, $$$

Tanit — cozinha brasileira, $$$

Chef Rouge — cozinha francesa, $$

Aya Japanese Cuisine — cozinha japonesa, $$$

Cala del Taint — cozinha mediterrâmra , $$

Fasano Trattoria — cozinha italiana, $$$

Nosso — cozinha contemportâmra , $$$

Shin Zushi — cozinha japonesa, $$$$

Le jardin — cozinha moderna, $$$

Jamile — cozinha brasileira, $$

Metzi — cozinha mexicana, $$$

A Figueira Rubayat — carnes e grelhados, $$$

Preparoto Cucina — cozinha italiana, $$$

Cais — cozinha moderna, $$$

Izär — cozinha espanhola , $$$

Kubi Zushi — cozinha japonesa, $$$

Animus — cozinha moderna, $$

El Tranvia – Itaim Bibi — carnes e grelhados, $$$

TARAZ — cozinha da américa do sul , $$$

Vinheria Percussi — italiana , $$$

Emiliano — cozinha moderna, $$$

Mondo — cozinha italiana, $$$

Blaise — cozinha contemporânea, $$$

De Segunda — cozinha brasileira, $$

Nelita — cozinha moderna, $$$

Osso — carnes e greçhados , $$$

Marena Cucina — cozinha italiana, $$$

Piselli — cozinha italiana, $$

Cantaloup — cozinha internacional, $$$

Dinho’s — carnes e grelhados, $$$

Les Présidents — cozinha francesa, $$$

Maza — cozinha japonesa, $$ Ama.zo – Pátio Higienópolis — cozinha peruana, $$

Rio de Janeiro

Quinta da Henriqueta — cozinha portuguesa, $$

Tèreze — cozinha moderna, $$$

Território Aprazível — cozinha brasileira, $$$

Lilia — cozinha brasileira, $$

Corrientes 38 – Mariana da Glória — cozinha brasileira, $$$

Sud, O Pássaro Berde — cozinha brasileira, $$$

Giuseppe Grill Lebron — cozinha tradicional, $$$

Chez Claude — cozinha francesa, $$$

Sushi Leblon — cozinha japonesa, $$$

Mr. Lam — cozinha de influências asiáticas, $$$

Tiara — cozinha contemporânea, $$$

Rufino Parilla — carnes e grelhados , $$$

Marine Restô — cozinha moderna, $$$

Oia Cozinha — cozinha mediterrânea , $$$

O CYÁ Ilha — cozinha especializada em frutos do mar, $$$

La Villa – Bistrô Frances — cozinha francesa, $$

OCYÁ Leblon — cozinha especializada em frutos do mar , $$

Babbo Osteria — cozinha italiana, $$

Nôa — cozinha mediterrânea, $$$

Haru Sushi Bar — cozinha japonesa, $

Escama — cozinha especializada em frutos do mar, $$

Mäska — cozinha moderna, $$

Rubaiyat Rio — carnes e grelhados, $$$

Amadeus — cozinha especializada em frutos do mar , $$$

Clan BBQ — cozinha moderna, $$$

Rudä — cozinha brasileira, $$

Toto — cozinha europeia, $

Spicy Fish — cozinha asiática contemporânea, $

Henriqueta — cozinha portuguesa, $$