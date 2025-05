Velório de Divaldo Franco será aberto ao público nesta quarta

Divaldo Pereira Franco, médium, orador e fundador da Mansão do Caminho, morreu aos 98 anos, na noite de terça-feira (13/5) - (crédito: Divulgação/Mansão do Caminho)

Divaldo Pereira Franco, médium, orador e fundador da Mansão do Caminho, morreu aos 98 anos, na noite de terça-feira (13/5). O velório do líder espírita será no ginásio de esportes da Mansão do Caminho, em Salvador, nesta quarta-feira (14/5), das 9h às 20h.

"O ato não tem como finalidade promover a adoração do corpo físico, mas possibilitar a todos um instante de união e oração para juntos externamos nosso carinho e gratidão por nosso Tio Di (como ele também era conhecido). O momento é aberto ao público, sem a necessidade de agendamento prévio", explicou a obra social Mansão do Caminho.

A pedido de Divaldo Franco, as cerimônias póstumas serão simples e de curta duração. Não haverá cortejo em carro aberto e o caixão permanecerá fechado. O sepultamento será realizado na quinta-feira (15/5), às 10h, no Cemitério Bosque da Paz, mesmo local onde foi sepultado o amigo e companheiro de jornada na criação e manutenção da Mansão do Caminho, Tio Nilson de Souza Pereira.

A Obra Social Mansão do Caminho e o Centro Espírita Caminho da Redenção afirmaram que Divaldo foi responsável direto pela criação de 685 crianças e acolheu outras milhares de pessoas por meio do "atendimento fraterno nas Doutrinárias Espíritas e em ações sociais com foco em saúde, educação, assistência social e doações de itens essenciais às famílias em situação de vulnerabilidade social".



A Comunidade Espírita de Brasília destacou que Divaldo "foi um farol de amor e sabedoria, iluminando incontáveis corações sob a égide do Espiritismo".



"Médium de excelsas virtudes, dedicou sua vida à divulgação consoladora da Doutrina Espírita, semeando esperança através de suas vibrantes palestras, obras mediúnicas e, sobretudo, pela fundação da Mansão do Caminho – obra caritativa que materializou os ensinamentos de Jesus e de Kardec", citou a Comunidade Espírita de Brasília.

