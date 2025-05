Governo apura se há relação na morte cisnes em zoológico e gripe aviária no RS

Após o Ministério da Agricultura e Pecuária confirmar o primeiro foco de gripe aviária em granja comercial no município gaúcho Montenegro, o Rio Grande do Sul isolou a área e as aves restantes foram "eliminadas" para que seja iniciado o protocolo de saneamento da granja.

Além disso, será conduzida uma investigação complementar em raio inicial de 10 km da área de ocorrência do foco e de possíveis vínculos com outras propriedades. A morte de 38 aves, entre cisnes de diferentes espécies e de patos, no Zoológico de Sapucaia do Sul também está sendo investigada pelas autoridades sanitárias do estado.

Na terça-feira (13/5), o governo anunciou a suspensão temporária da visitação ao Parque Zoológico de Sapucaia do Sul. O local ficará fechado ao público até pelo menos esta sexta-feira (16/5).

Os trabalhos de investigação incluem a análise de amostras dos animais e da água dos lagos em que as espécies habitam. Segundo a equipe do zoológico, as aves não apresentaram sintomas específicos.

A Secretaria de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do Rio Grande do Sul informou que os principais sintomas apresentados nas aves infectadas com o vírus da gripe aviária são dificuldade respiratória; secreção nasal ou ocular; espirros; incoordenação motora; torcicolo; diarreia; e alta mortalidade.

1º foco de gripe aviária em granja no Brasil

O Ministério da Agricultura alerta que a doença não é transmitida pelo consumo de carne de aves e nem de ovos. "A população brasileira e mundial pode se manter tranquila em relação à segurança dos produtos inspecionados, não havendo qualquer restrição ao seu consumo. O risco de infecções em humanos pelo vírus da gripe aviária é baixo e, em sua maioria, ocorre entre tratadores ou profissionais com contato intenso com aves infectadas (vivas ou mortas)", cita.

Ainda segundo a pasta, as medidas de contenção e erradicação do foco previstas no plano nacional de contingência já foram iniciadas e visam não somente erradicar a doença, mas também manter a capacidade produtiva do setor, garantindo o abastecimento e, assim, a segurança alimentar da população.

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou, para a CNN Brasil, nesta sexta-feira (16/5), que a China suspendeu as compras de carne de frango brasileira.



Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular