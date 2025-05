Oito trabalhadores em situação análoga à escravidão são resgatados em Minas

Oito trabalhadores, um deles com 74 anos, foram resgatados de uma fazenda de eucaliptos e carvoaria na zona rural de São Gonçalo do Rio Preto, no Vale do Jequitinhonha. De acordo com informações da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de Minas Gerais, que realizou a ação em conjunto com a Polícia Militar de Minas Gerais, eles estavam em situação degradante e análoga à escravidão.

Leia também: MPT processa BYD por trabalho escravo em obras na Bahia

Durante a ação, realizada na última sexta-feira (23/5), os auditores constataram que grupo trabalhava sem Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). Além disso, a fazenda não disponibilizava acesso a água potável, banheiro e alojamento, tampouco fornecia alimentação adequada.

Os trabalhadores foram afastados das funções e receberão seguro-desemprego. Já o empregador foi notificado e terá até 10 dias para realizar o pagamento de verbas trabalhistas devidas ao grupo.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular