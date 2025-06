Mulher é presa por furtar R$ 1,5 milhão da tia idosa na Grande BH

As investigações começaram no início do ano, quando a vítima procurou a polícia após notar movimentações bancárias suspeitas - (crédito: Reprodução/PCMG)

Uma mulher de 38 anos foi presa, nesta sexta-feira (6/6), em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, suspeita de furtar cerca de R$ 1,5 milhão da própria tia, uma idosa de 84 anos. A ação foi realizada pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), por meio da 4ª Delegacia Noroeste, que também cumpriu mandados de busca e apreensão no endereço da investigada.

As investigações começaram no início do ano, quando a vítima procurou a polícia após notar movimentações bancárias suspeitas. Ela enfrentava tratamento contra o câncer e havia perdido o marido recentemente, situação que a deixou em estado de vulnerabilidade. Foi nesse contexto que passou a depender do auxílio da sobrinha, que havia vindo do interior e foi acolhida em sua casa. Apesar de não terem vínculo familiar formal, a idosa sempre a tratou como filha.

De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais PCMG, a suspeita ganhou a confiança da vítima e passou a ter acesso a sua conta bancária, por onde eram recebidos a aposentadoria e os rendimentos de investimentos. Com o tempo, a idosa começou a enfrentar dificuldades financeiras e chegou a ficar sem dinheiro para despesas básicas. Ao ser questionada, a sobrinha alegava que os recursos estavam sendo usados com transporte e outras necessidades.

O caso se agravou quando a idosa foi alertada pelo banco sobre uma movimentação atípica no valor de R$ 200 mil, transferidos para benefício da investigada. A polícia apurou que, mesmo após deixar de morar com a tia há anos, a mulher continuava utilizando os recursos dela para pagar todas as suas despesas.

A Polícia Civil estima que o prejuízo total tenha chegado a R$ 1,5 milhão. Segundo a corporação, a suspeita se aproveitou da confiança e do momento de fragilidade da vítima para cometer os crimes. As investigações continuam para reunir mais provas.

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.