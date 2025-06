Frio: vendas de agasalhos no DF aumentam em relação a 2024

Com as baixas temperaturas que o Distrito Federal tem registrado nas últimas semanas, as vendas de agasalhados aumentaram 11%, quantitativo que representa 4% a mais em relação ao registrado no mesmo período de 2024.

Os dados são do Sindicato do Comércio Varejista (Sindivarejista-DF) e mostram, também, que os produtos para o frio mais procurados são cobertores, meias de lã, luvas, gorros e bonés. Entre os clientes, as mulheres são maioria, representando 72% dos compradores.

Ainda de acordo com a pesquisa, 68% das compras são pagas com cartões de crédito, enquanto 32% são efetuadas com PIX e pagamento em dinheiro.

Dias de Frio

Nesta terça-feira (17/6), o DF registrou a temperatura mais baixa do ano durante a madrugada, com 8,8 °C no Gama. O último recorde havia sido marcado em 9 de junho, quando os termômetros bateram os 9,8 °C, na estação de Águas Emendadas, em Planaltina.

Os dias de frio devem continuar e, ainda, mais intensos. A expectativa é que, com a chegada do inverno na próxima sexta (20/6), as temperaturas diminuam ainda mais.