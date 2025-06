Defesa de Braga Netto tem 24h para informar sobre viagem à Brasília

O ex-ministro, preso preventivamente, viajará do Rio de Janeiro à capital federal para participar de acareação com Mauro Cid - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que a defesa do ex-ministro Walter Braga Netto informe, no prazo de 24 horas, os horários, números dos voos e o itinerário da viagem que ele fará do Rio de Janeiro a Brasília para participar de acareação com o tenente-coronel Mauro Cid.

Moraes já havia solicitado informações sobre o local de hospedagem de Braga Netto em Brasília, em despacho anterior, realizado na terça-feira (17/6), mas pediu maior detalhamento sobre a viagem no último domingo (22/6). Ele também determinou que as informações fossem enviadas por e-mail ao seu gabinete, e não anexadas ao processo, para evitar a exposição do ex-ministro e garantir sua segurança.

A defesa de Braga Netto chegou a solicitar ao Supremo, no dia 16 de junho, a realização de uma acareação entre ele e Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL) — um procedimento no processo penal em que duas ou mais pessoas são colocadas frente a frente para esclarecer contradições em seus depoimentos.

Leia mais: Quais são as investigações contra Bolsonaro e em que estágio está cada uma

Após o pedido, o procedimento será realizado na próxima terça-feira (24/6) e conduzido por Alexandre de Moraes, sem transmissão nem acesso da imprensa. O ministro exigiu que Braga Netto esteja presencialmente na acareação.

O ex-ministro está preso preventivamente, no Rio de Janeiro, desde dezembro de 2024, por tentar obter informações da delação de Cid e atrapalhar as investigações.

Para a defesa de Braga Netto, existem divergências entre os depoimentos do ex-ministro e de Cid que precisam ser esclarecidas, como o papel do general no plano "Punhal Verde e Amarelo" e na obtenção de dinheiro para manter acampamentos em frente ao Quartel-General do Exército.