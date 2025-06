Operação Incêndios 2025: Polícia Federal intensifica ações de combate e investigação

A Polícia Federal lança nesta quarta-feira (25/6) a Operação Incêndios 2025, voltada ao enfrentamento dos incêndios florestais no país, com foco especial nas regiões da Amazônia Legal e do Pantanal.

A nova fase da operação adota uma estratégia de atuação integrada, com medidas tanto preventivas quanto repressivas, em resposta ao agravamento dos eventos climáticos extremos e ao crescimento significativo dos crimes ambientais nos últimos anos.

Entre as ações previstas estão a instalação de bases avançadas em áreas estratégicas, a mobilização de equipes especializadas, o uso intensivo de tecnologia e ferramentas de geointeligência, além do trabalho conjunto com a Força Nacional de Segurança Pública e órgãos de segurança dos estados.

Com isso, a PF busca ampliar sua capacidade de resposta. Em 2024, foram instaurados 138 inquéritos sobre queimadas, número bem superior aos 46 registrados em 2023. Somente em 2025, já foram abertos 42 inquéritos.

Leia também: Conferência Infantojuvenil de Meio Ambiente encara desafios no país

A operação também reafirma o compromisso da Polícia Federal com a responsabilização criminal por crimes ambientais. No ano passado, as ações resultaram na execução de 29 mandados de busca e apreensão, 3 prisões preventivas, 16 prisões em flagrante e bloqueios judiciais de bens que somam mais de R$ 400 milhões.

Sob coordenação da Diretoria da Amazônia e Meio Ambiente da PF, a operação conta com o apoio do Ministério do Meio Ambiente, Ibama, ICMBio, AGU, além de órgãos estaduais e municipais. As atividades começam de imediato nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, com previsão de expansão para o Acre, Amazonas, Rondônia e Pará nas próximas semanas.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular