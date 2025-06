Policiais e ex-piloto são presos por corrupção e vazamento de informações

A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (25/6), uma operação para desarticular um esquema de corrupção e vazamento de informações sigilosas envolvendo agentes públicos e particulares. Ao todo, estão sendo cumpridos três mandados de prisão preventiva e nove mandados de busca e apreensão.

O g1 identificou que os alvos dos mandados de prisão preventiva foram o empresário e ex-piloto Roberval de Andrade e dois policiais civis: Sérgio Ricardo Ribeiro e Marcelo Marques de Souza. O Correio não conseguiu localizar a defesa dos investigados. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.

As apurações indicam que os investigados atuavam para favorecer ilegalmente pessoas investigadas em inquéritos criminais, mediante o pagamento de vantagens indevidas. Entre os crimes investigados estão o arquivamento irregular de procedimentos policiais, o repasse clandestino de informações protegidas por sigilo e a intermediação ilícita e apresentação de documentos falsos para a restituição de bens apreendidos.











Um dos episódios investigados envolve a tentativa de restituição de um helicóptero. A aeronave foi bloqueada pela Justiça junto a outros bens e recursos que podem somar R$ 12 milhões. Os investigados responderão por crimes como corrupção ativa e passiva, violação de sigilo funcional, quebra de sigilo bancário e advocacia administrativa. As penas podem ultrapassar 12 anos de prisão, dependendo da conduta apurada.

A operação foi realizada em conjunto com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Estado de São Paulo e conta com o apoio da Polícia Militar e da Corregedoria da Policia Civil do Estado de São Paulo.

Em nota enviada ao Correio, a Polícia Civil de São Paulo informou que um investigador, lotado na Divisão de Crimes Contra a Administração do Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania, foi preso. Ele é suspeito de envolvimento com infrações penais relacionadas aos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas, além de participação em organização criminosa.

O policial está sendo apresentado na Delegacia do Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interio (Deinter 6), em Santos, e deverá passar por audiência de custódia nas próximas horas. Ainda durante a operação, foi cumprido um mandado de prisão e de busca e apreensão contra outro agente, que já se encontra detido. "As investigações seguem sob sigilo para não comprometer o andamento dos trabalhos", citou a Polícia Civil.

